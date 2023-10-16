明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

梁朝偉憑《無名》首爭金雞影帝 港產片《毒舌大狀》4項提名

【明報專訊】《第36屆中國電影金雞獎》11月舉行，昨日公布入圍名單，費翔、李雪健、黃渤等主演的《封神第一部：朝歌風雲》獲9項提名領先，包括最佳故事片、編劇、導演、男配角、女配角、攝影、錄音、美術和剪輯。

入行40年的梁朝偉早前獲第80屆威尼斯電影節頒發終身成就金獅獎，憑電影《無名》首次提名金雞獎最佳男主角，對手包括《學爸》黃渤、《撥浪鼓咚咚響》惠王軍、《回西藏》宋洋及《宇宙探索編輯部》楊皓宇。《無名》共獲8項提名。港產片《毒舌大狀》獲4項提名，包括最佳故事片、編劇、導演處女作及音樂。

惠英紅角逐影后

惠英紅憑電影《我愛你！》爭最佳女主角，對手有《最後的真相》閆妮、《追月》何賽飛、《萬里歸途》殷桃和《白塔之光》黃堯。

惠英紅得知角逐金雞影后，在微博發文，「曾經在網上看到一篇令我很感動的影評，他寫道：在《我愛你！》裏，惠英紅很清楚這一次她飾演的是一粒塵埃，所以她不同以往地收斂起所有的鋒芒，悄無聲息地將這粒塵埃附着在一幀幀銀幕上。很感謝這名網友，給出了這樣的評價！更感謝金雞組委會的各名老師們，看到了我這粒塵埃！提名對我來說已經是一種莫大的肯定！真心！感謝！謝謝！」

娛樂組

相關字詞﹕惠英紅 毒舌大狀 封神第一部：朝歌風雲 第36屆中國電影金雞獎

上 / 下一篇新聞