梁朝偉憑《無名》首爭金雞影帝 港產片《毒舌大狀》4項提名

入行40年的梁朝偉早前獲第80屆威尼斯電影節頒發終身成就金獅獎，憑電影《無名》首次提名金雞獎最佳男主角，對手包括《學爸》黃渤、《撥浪鼓咚咚響》惠王軍、《回西藏》宋洋及《宇宙探索編輯部》楊皓宇。《無名》共獲8項提名。港產片《毒舌大狀》獲4項提名，包括最佳故事片、編劇、導演處女作及音樂。

惠英紅角逐影后

惠英紅憑電影《我愛你！》爭最佳女主角，對手有《最後的真相》閆妮、《追月》何賽飛、《萬里歸途》殷桃和《白塔之光》黃堯。

惠英紅得知角逐金雞影后，在微博發文，「曾經在網上看到一篇令我很感動的影評，他寫道：在《我愛你！》裏，惠英紅很清楚這一次她飾演的是一粒塵埃，所以她不同以往地收斂起所有的鋒芒，悄無聲息地將這粒塵埃附着在一幀幀銀幕上。很感謝這名網友，給出了這樣的評價！更感謝金雞組委會的各名老師們，看到了我這粒塵埃！提名對我來說已經是一種莫大的肯定！真心！感謝！謝謝！」

娛樂組