伙太太陳茵媺宣傳新劇趁機示愛 陳豪：全力支持老婆復出

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳豪（阿Mo）與陳茵媺（Aimee）相隔11年再合作拍劇，是陳茵媺闊別電視台9年後的回歸作。陳豪近月在內地拍新劇《企業強人》，難得伙太太抽空參與宣傳。出名「愛妻號」的他趁機向Aimee真情告白，面紅說：「好感謝上天賜個好老婆給我，我們又可以一齊拍劇。」眾演員分兩隊玩射槍遊戲，任評判的陳豪偏幫愛妻，笑說：「無論結果如何都判Aimee贏。」

心痛愛妻特訓受傷

相隔9年再拍劇的Aimee稱很享受演出，為動作戲特訓3個月。鄭子誠多得Aimee帶挈，爆陳豪經常「萬歲」請劇組飲咖啡，陳豪笑言收視好再請飲咖啡。

陳豪與Aimee一同受訪，陳豪表示太太演戲那團火一直都在，全力支持Aimee復出幕前，又自爆《羅密歐與祝英台》開拍前他內心曾想誰演男主角，「我曾想監製會找那個男演員配襯Aimee，好彩選角揀中自己，但見到她特訓受傷感心痛」。

壓力大爆喊 幸老公鼓勵

Aimee笑稱某程度受傷是自己一手造成，「今次再拍劇想做有型打女，心情好興奮，照顧家人又可以實踐夢想，但一人分演兩角，拍攝半年很辛苦，試過壓力大爆喊，多謝阿Mo不斷鼓勵」。

陳豪與Aimee對新劇收視同樣有信心，稱效果很有電影感和藝術美。會否讓子女收看捧場？Aimee笑說：「要先過瀘一下，不讓他們睇血腥場面，親嘴場面也要避開，怕不懂向他們解釋。」會否再拍劇？Aimee自言有戲癮，但要看時間及劇本是否適合，並稱之前因照顧小朋友淡出幕前，現在子女逐漸長大，時間許可，可以繼續工作。

周嘉洛不知拍檔游嘉欣行蹤

周嘉洛自嘲外形不夠俊俏、也不會打，今次靠運氣接到《羅密歐與祝英台》。宣傳活動未見他劇中拍檔游嘉欣，他笑說：「不清楚游嘉欣行蹤，她上次在活動送吻為我賀壽是被逼的。」他日前度過28歲生日，緋聞女友陳瀅有否表示？周嘉洛說：「正日生日跟媽媽和妹妹食飯慶祝，之後有約《痞子殿下》拍檔王灝兒（JW）、朱敏瀚、陳瀅食飯，收到JW送的黑色帽子，好靚，我好喜歡。」陳瀅即將生日會否送禮物？他說：「我一向不會刻意送禮，除非見到有適合。」

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