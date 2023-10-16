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娛樂

陳蕾首談分手 拒跟前度做朋友

【明報專訊】陳蕾與魏浚笙（Jeffrey）前晚為中環海濱音樂會演出，陳蕾早前宣布與拍拖4年的音樂監製Mike Orange分手，她否認分手後首次出席活動時刻意拒絕受訪，一再強調是主辦單位沒有安排，並稱跟舊愛分手差不多一個月，現時心情幾好。問分手是否涉及第三者或其他原因？陳蕾只稱二人很冷靜分開，自覺一向好正面，認為分開也未必是一件壞事。至於與前度是否再見亦是朋友？她說：「遲啲可能會可以，如果想分手分得乾脆一點，就應該唔好做朋友住，等遲啲過一段時間大家再做朋友，都未嘗不是一件好事，大家都丟淡了，就可以做番朋友。（一定不會復合？）所有嘢都講唔到咁死。」

已習慣一個人生活？陳蕾稱還可以，有很多朋友陪伴，亦有很多工作，十分充實，加上要準備演唱會，分手後可以更加專心，短期內不會拍拖。已完全放下分手傷痛？她說：「我冇去諗係咪放低晒，如果覺得自己一個人好悶的時候，咪即刻搵朋友陪囉。我有好多好朋友，岑寧兒繼續陪我打機，中秋節同屋企人過，聖誕節已約定同事去玩，空虛就寫歌。」

恨伙謝霆鋒拍戲 魏浚笙願唔收錢

Jeffrey自嘲平時是口水佬，今次在台上刻意少說話，因被歌唱老師叮囑要盡量「收吓把口」，免得把聲更差，「可能我唱功一般，要做足準備先可應戰，今次表現自我感覺都OK，覺得唱live有進步，愈來愈夠氣」。Jeffrey選唱謝霆鋒《一擊即中》，直認對方是偶像及學習對象之一，很欣賞謝霆鋒做到老學到老，他亦努力上堂學唱歌和演戲，「仍未有機會見到謝霆鋒，如果有機會合作拍戲，唔收錢都得，好期待，他所有危險動作都親身上陣，我都想拍動作片，上次拍過幾好玩」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕陳蕾 魏浚笙(Jeffrey)

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