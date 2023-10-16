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娛樂

街頭Busking表現風騷 謝安琪計劃明年紅館開騷

謝安琪計劃明年紅館開演唱會 子女唱歌天分勝父母

【明報專訊】謝安琪為主演電影《4拍4家族》造勢，昨日與演員泰迪羅賓、Anna hisbbuR、陳諾霆、張進翹、陳奐仁、導演賴恩慈在銅鑼灣鬧市舉行Busking音樂祭，吸引大批市民圍觀。穿性感露腰背裝的謝安琪獻唱電影主題曲，聽到現場熱情歡呼，她笑說：「若book不到紅館，book呢度表演都好喎。」然後聯同其他演員大合唱，炒熱現場氣氛。

謝安琪透露最近忙做新歌，計劃明年攻紅館開演唱會，「已入紙申請，希望批到明年8月或10月檔期」。相隔10多年再在街頭演出，加上跟不同音樂人合作，心情興奮的她說：「我們與戲中一班演員感情好得似一家人，拍戲期間曾在Band房夾過幾次Band，希望一直維繫。我讀書時都是Band友，參加好多比賽，入行後公司叫我不要Busking，除非做商演。」會否跟老公張繼聰和一對子女組樂隊？她笑言仔女比父母更有唱歌天分，值得提攜做新歌手，「他們沒怎麼受過音樂訓練，年紀小小已好唱得，可能子女經常跟我和張繼聰看不同的騷，有點見識，對表演有概念」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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