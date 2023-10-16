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娛樂

廖碧兒拒談前度盧啓賢戀張玉珊

【明報專訊】廖碧兒、薛家燕（家燕姐）、李幸倪（Gin Lee）、龔慈恩與女兒林愷鈴等昨日齊以粉紅打扮，到山項參與《乳健同行2023》步行籌款。廖碧兒與父母出席，透露剛從外地回港，身為基督徒的她稱行程主要前往以色列朝聖、旅行兼當地讀書考察。

險陷以色列戰火

廖碧兒在旅程中遇上突發事臨時改行程，幸有驚無險，「專誠到當年耶穌受洗的約旦河見識，進入以色列邊境之際，當地突然轉紅色警示，便更改路線折返原地，未有入城，之後才知當日舉行的音樂節發生恐襲」。廖碧兒其後轉飛巴塞隆拿，向家人報平安，有拍短片上載社交網講述當時情况，縱然行程受阻令她有少許失望，但慶幸安全回港。

廖碧兒前男友盧啓賢認與張玉珊熱戀，她表示之前不在港沒有留意，「不關我事，不方便回應太多，與盧啟賢也沒聯絡。最緊要大家開心同安全，特別這幾年世界發生很多事，找到身邊人更加值得開心」。

家燕姐提醒婦女應注意健康，年年驗身，她經常在家「自摸」檢查，有疑問必看醫生。對於傳林家棟回巢無綫掌管製作部，無綫4高層發內部信否認穩定軍心。家燕姐稱公司已澄清，沒特別理會或向曾志偉求證，「前幾日在慈善活動遇見志偉，他很忙，做他的職位不簡單，要付出很多，任何人加入都想幫公司做好節目給觀眾看」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕李幸倪（Gin Lee) 薛家燕（家燕姐） 廖碧兒

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