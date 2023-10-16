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娛樂

房屋署長羅淑佩化身Hellosss捧場 陳卓賢謝厚愛 籲給署長空間追星

陳卓賢出席馬場活動獲房屋署長羅淑佩捧場︰希望大家給她空間
MIRROR新團歌賀出道5周年 大玩角色扮演 12子感性分享心底話

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）、《中年好聲音》周吉佩與顏志恒昨日到沙田馬場為《時尚煲呔賽馬日》擔任表演嘉賓。打頭陣出場的Ian吸引大批Hellosss（粉絲暱稱）到場舉牌支持，之前公開承認是Hellosss的房屋署長羅淑佩亦前來欣賞。Ian多謝羅署長捧場，希望大家給予對方空間做開心的事，不要增添署長壓力。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

一身西裝配煲呔造型的Ian亮相獻唱，不時走近觀眾席打招呼，又搞氣氛將咪遞向觀眾席，要求粉絲一起大合唱，粉絲起哄大叫，他笑言突擊抽檢粉絲對自己歌曲熟悉度。首次到馬場表演的Ian心情興奮又開心，稱賽馬是紳士活動，他打煲呔展現男士風格，拍MV時曾騎馬，雖然沒有速度感，但是很好的經驗。

Ian受訪時表示獲邀到馬場任表演嘉賓感非常榮幸，表演前夕緊張得影響睡眠質素，表演後會逗留一會觀賞賽馬。他很喜歡有速度感的活動，平時愛看賽車，並透露最近送了一架多功能車給父親，「我屋企成員多，以前爸爸經常想買七人車，現在我們已長大。（想父親載你返工？）不用，我想他載媽咪周圍去玩，享下清福。我知道媽媽也偷偷再學車，她本身有車牌，可能因為買了車」。

署長公開表揚 母感驕傲

Ian早前帶父母到日本旅行，親自編排行程，「我有壓力，爸爸從未去過旅行，今次逼他請假去，計劃行程時擔心自己想玩而父母沒興趣，他們沒有表露感受，直至回港，哥哥、家姐聽到爸媽講玩得好開心」。他買車又請去旅行，是否用了很多積蓄，昨日活動酬勞是否可以填補？他笑說：「酬勞幾多我不清楚，不過大家記得搵我工作呀。」

談到獲房屋署長羅淑佩捧場，Ian多謝對方支持和在電台節目讚賞他，「媽媽聽完節目話我叻仔，感到好驕傲，但同時希望大家畀空間羅署長，相信她是在公餘時間做一些令自己開心和享受的事，不要給她壓力。（在後台有合照？）我們有打招呼傾偈」。

周吉佩顏志恒鬥瞓得少

周吉佩與顏志恒笑言兄弟班出騷感覺奇妙，希望未來有更多合作機會。顏志恒11月中舉行生日會和粉絲聚會，邀請周吉佩任嘉賓。周吉佩表示最近狀態不穩定，要靠飲果皮水護靚聲，「工作比較忙，要做新歌和旅遊節目宣傳、錄兩首劇集歌，加上要分身照顧小孩，只有4小時睡眠時間」。

顏志恒稱自己也差不多，「我都是每日睡4小時，要返工和湊仔，我和周吉佩同為人父，小孩年紀相近，最近陪小朋友溫書應付考試，好激氣，齊齊變暴龍，好彩沒影響親子關係」。

姜濤化身看更咀Stanley

此外，MIRROR成軍5周年舉行連串慶祝活動，並推出新團歌《Catch a Vibe》。MV中除靚仔造型外，成員扮演不同角色，發放笑彈。12子分成四組，其中姜濤扮看更，看守蠟像館內展品，邱士縉（Stanley）與李駿傑（Jeremy）扮蠟像，姜濤捉實Stanley玩到扮咀嘴。

談到盼MIRROR未來新突破，他們大都想到外地開演唱會，邱傲然（Tiger）希望一齊演舞台劇。副隊長江𤒹生（Anson Kong）想未出個人單曲的成員有機會推出。

Lokman王智德退出Tiger時裝品牌

Tiger的家人從事製衣行業，2020年他在父親鼓勵下創立品牌「Dézert」，推出他喜歡的衣服和設計。Tiger之後邀請隊友楊樂文（Lokman）和王智德（Alton）加盟，希望擦出更多火花。不過Dézert前日突然在官方社交網發聲明，表示Lokman與Alton即日起離開品牌，「我們有着共同意向『分開創作 空間更大』，以後有機會以不同方式繼續合作，祝發展順利」。Tiger、Lokman與Alton均有轉發聲明，但未詳細交代原因。

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相關字詞﹕時尚煲呔賽馬日 《中年好聲音》周吉佩與顏志恒 MIRROR成員陳卓賢（Ian）

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