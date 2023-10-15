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娛樂

【開箱】印度版《嫌疑犯X的獻身》 沒有伽利略仍緊湊動人

【明報專訊】改編自日本推理作家東野圭吾同名小說的印度片《嫌疑犯X的獻身》（Jaane Jaan），9月21日在影視串流平台Netflix上架，隨即登上非英語電影收視榜冠軍，可見「東野圭吾」這塊金漆招牌，放諸四海皆閃亮。作為《神探伽利略》系列第3部小說，《嫌疑犯X的獻身》主題探討「愛與犧牲」，到底一個暗戀者可以為一個不愛他的女子，犯下多少瀰天大罪？

暗戀到自我犧牲

《嫌疑犯X的獻身》由Sujoy Ghosh自編自導，亦是他繼印度片《愛慾四重奏2》後再跟Netflix合作，並由《愛》系列男星Jaideep Ahlawat、Vijay Varma與《作死不離三兄弟》女主角Kareena Kapoor演出。故事講述單親媽媽索妮雅（Kareena Kapoor飾）為了逃避前夫阿吉的家暴，帶着腹中女嬰離家出走，改名瑪雅並搬到卡林邦的山區隱居。14年後，女兒塔拉長大成人，阿吉突然找上門，除了要脅瑪雅要錢，還想性侵塔拉，母女拚命反抗，意外把他勒死。

正當瑪雅苦思如何處理屍體之際，任職數學老師的鄰居納倫（Jaideep Ahlawat飾）突然登門，主動要求協助，以其獨特的思考邏輯，把瑪雅殺人罪證抹掉，以為可以瞞天過海？此時負責調查洗錢案的孟買刑警卡蘭（Vijay Varma飾），為追蹤疑犯阿吉來到卡林邦，剛好在瑪雅任職的餐館遇上每天都來光顧的納倫，原來二人是大學同窗，再見即上演「貓捉老鼠」戲碼，問題是誰當老鼠誰當貓？

刪除湯川學角色

卡蘭發現阿吉屍體已遭人燒毁，於是找上死者前妻瑪雅對質，經過旁敲側擊，幾乎認定她就是殺人兇手，只欠實質證據。卡蘭逐漸懷疑，瑪雅見招拆招，必有高人在背後指路，而此人正是納倫，於是刻意邀約瑪雅到卡拉OK，一邊尋找她說謊的破綻，一邊用激將法，希望令心思細密的納倫因呷醋而露出馬腳。最後納倫主動招供，為他暗戀多時的瑪雅頂罪，完成癡男「獻身」使命。

《嫌疑犯X的獻身》是東野圭吾出品中，擁有最多翻譯版本的小說，亦先後被日本、韓國、內地及印度改編拍成電影，然而演繹手法各有不同，內地版本較為接近原著，王凱飾演天才物理學家唐川（即福山雅治扮演日版「伽利略」湯川學），負責為警方解開兇殺案謎團；印度與韓國則屬另一版本，直接刪除湯川學角色，變成犯人與警察的正面衝突，令節奏更緊湊，惟結局同樣揪心。

為了符合印度國情，電影刻意加入本土色彩元素，例如在原著中，女兒以花瓶擊傷惡父，印度版改為卡林邦低下階層家中常見的浴室發熱線；又如瑪雅帶卡蘭吃當地著名的地道小食饃饃等，都是導演花心思的安排，好讓電影更貼地。

跟日本男星堤真一扮演「石神教授」不同的是，印度版納倫更貼近原著描述的「脫髮圓臉」，雖有天才頭腦，卻對外表自卑，因此言行變得陰森且難捉摸，例如他穿著全套黑衣協助瑪雅處理阿吉屍體的神情和語氣，與其說是數學老師，其實更像職業殺手。

透過公式解謎團

另外，小說中的石神是大學柔道部成員，日版電影改為熱愛登山，反而印度版為忠於原著，刻意安排納倫是個柔道愛好者，幾乎每日放工都到道場練習，令到片尾納倫與卡蘭「比武」的戲分，變得合情合理之餘，同時對照二人在破案上的角力，透過映像化的「攻守」令觀眾更易理解。

為了配合納倫身分，戲中提到數學公式如A=B=C及P=NP等，納倫藉此解釋他眼中的世界，同時披露劇情甚至結局。雖然納倫收到瑪雅的「好人卡」，心知對方根本不愛他（甚至是利用他），但他依然無悔地自我犧牲，然後認罪坐監，把他的計謀執行到底；卡蘭自以為把兇手繩之於法，事實卻是無論鬥智鬥力，他都敗給納倫，正好對應學術界對P=NP的理解：「找不到（答案）並不代表它不存在，只是還未找到而已。」事實上，卡蘭比納倫優勝的只有「顏值」，這才是納倫敗得最不甘心的死穴。

相關字詞﹕神探伽利略 東野圭吾 嫌疑犯X的獻身

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