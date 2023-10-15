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娛樂

Taylor Swift新歡寓所度春宵 《Eras Tour》美開畫料收3億 或破《Joker小丑》票房紀錄

【明報專訊】樂壇天后Taylor Swift的音樂會紀錄片《Eras Tour》前日（13日）在美國開畫，美媒料票房收約3900萬美元（約3億港元），有望超越金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演《Joker小丑》，刷新10月最高開畫紀錄。事業得意的Taylor Swift，愛情生活同樣美滿，上周四（12日）入場為堪薩斯城酋長隊的球星男友Travis Kelce打氣，帶挈球隊取得勝利，然後雙雙返回男方寓所慶功，直至翌日上午仍未離開。

Taylor Swift世界巡迴演唱會The Eras Tour雖然不斷加場，仍然一票難求，同名紀錄片亦受歌迷追捧，預售票房早已突破1億美元（約7.8億港元）大關，此片原定上周五在美國開畫，由於門票供不應求，臨時宣布加開上周四優先場。據美媒Deadline報道，優先場錄得近500萬美元（約3900萬港元）票房，另一媒體Variety其後修正為280萬美元（約2184萬港元）。

「爛番茄」影評滿分

截稿前為止，Deadline推算《Eras Tour》上周五開畫票房收約3900萬美元，跟《Joker小丑》在2019年上映首日的3930萬美元不相伯仲，如果Taylor Swift能夠超越此數字，便可取而代之，成為10月最高開畫紀錄保持者。就算屈居第二，至少比她參演前作如《CATS》和《阿姆斯特丹》為佳。

至於業界對《Eras Tour》首周末3日票房的預計成績，前日略為調低至9200萬至1.05億美元（約7.1億至8.2億港元），就算以數字下限計算，仍是音樂會紀錄片類型的開畫冠軍，亦僅次於今年美國最賣座的《Barbie芭比》而已。新片叫座亦叫好，電影評分網站CinemaScore給予A+最佳成績，「爛番茄」網站綜合25篇影評文章，亦罕有獲得100%滿分，難怪被視為今屆奧斯卡最佳紀錄片的候選熱門。

觀眾轉售贈品牟利

Taylor Swift上周三（11日）出席洛杉磯首映禮，招待2200名粉絲率先欣賞《Eras Tour》，入場觀眾獲贈汽水、爆谷和手提袋等禮物，滿載而歸。翌日有人把贈品放到eBay網站拍賣，汽水杯加爆谷桶索價100美元（約780港元），3款禮物全套更叫價230美元（約1794港元），都算無本生利。首映禮結束後，Taylor Swift乘坐私人飛機到堪薩斯城酋長隊主場的箭頭體育場，第3度為緋聞男友兼美式足球員Travis Kelce打氣，結果Taylor Swift再次化身勝利女神，堪薩斯城酋長以19比8擊敗丹佛野馬隊。

據英國《每日郵報》昨日報道，賽後二人結伴返回男方寓所慶功兼度春宵，記者發現Taylor Swift的保安車隊，直至翌日早上仍然停泊在Travis Kelce屋外，堪薩斯城警方亦派員駐守附近街道，防止歌迷走近滋擾。據娛樂網站TMZ引述知情人士透露，Taylor Swift將會陪男友共度周末，可見二人已愛到難捨難離。

相關字詞﹕華堅馮力士 Joker小丑 Eras Tour演唱會紀錄片

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