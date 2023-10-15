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娛樂

【娛樂場】《日本GAO芯假期》沈貞巧李芯駖回到追夢之旅

【明報專訊】李芯駖（Sumling）與沈貞巧（Gao）是女團COLLAR成員，兩人早在參加《全民造星IV》前已認識，並曾在7年前結伴到日本大阪追夢。她們是熱愛跳舞的女生，自覺不足便到日本學藝，兩人在過去7年有共同經歷，由原本的個體，各自在不同的舞台打拼，繼而在《造星IV》同台比賽，再組成女團COLLAR。今次她們撇下另外5名成員齊出走日本，拍旅遊節目《日本GAO芯假期》，讓她們回到從前，跟觀眾分享友情之旅。

一個蝦碌 一個冒失

《日本GAO芯假期》是Gao與芯駖的日本印記，以「追夢、堅持、舞蹈」為中心的真人騷旅遊節目，故事在大阪為起點，旅途上兩人的真性情及生活感真實呈現。節目組安排她們重遇當年的人物、地方及情景，回憶當初追夢的美好片段和付出。節目開始是重溫Gao與芯駖7年前大阪之旅，兩人邊看照片，回憶當時到大阪學藝的心態，芯駖爆Gao的蝦碌事件，Gao亦回禮指芯駖是冒失鬼。COLLAR中芯駖年紀最大，歲數成為焦點，回顧她7年前的照片，其實女人年紀大了可以更有魅力，看現在的芯駖就是最好見證。Gao是COLLAR隊長，也比前添穩重。

兩人抵大阪，首個任務是為昔日跳舞老師YOKO的學生編舞，芯駖讚一班學生水平極高又勤力，但要短時間完成作品兼拍攝是大挑戰。Gao回味10日的旅程中跟團隊建立的默契，難忘拍攝其中一日，團隊有3人生日，大家食了一餐開心的生日飯。問她們7年間，覺得對方有什麼改變？Gao說：「大家本質無變，更了解自己與成熟，芯駖以前是我師姐兼女神，覺得她好有型、霸氣，現在她最吸引我是會照顧身邊人，有時搞笑蝦碌的反差萌又好可愛。」芯駖眼中的Gao比以前成熟穩重，賢良淑德，能發掘不同人的優點。

友誼深厚 初心不變

回到7年前追夢的地方，她們發覺初心不變，Gao說：「節目安排我們幫YOKO的學生排舞，初時感覺就是完成任務，但最後製作組給我看教舞片段，我看到自己的表情是好簡單的快樂，讓我感受很大，出道後生活模式也轉變了，為各種的挑戰有牽掛而忘記簡單的快樂，跟芯駖一起感受更深。」芯駖稱在即興跳舞與上堂時找回無拘無束，純粹享受音樂、空間與肢體表達，原來那顆希望進步的初心一直都在。拍攝時她感受團隊不同崗位的人對工作的執著與熱情，要做好節目，專業得令人敬佩。至於她跟Gao更加了解，友誼深厚如親人一樣。

要求她們互訴一句話，Gao對芯駖說：「如果遇到的人與事都要你成熟起來，至少要記得在我面前，你想點傻點任性都可以，我都會陪你。」芯駖對Gao說：「我會一直陪住你7年又7年。」兩人真的友誼萬歲。

ViuTV《日本GAO芯假期》共15集

播映時間：10月9日起（逢周一至五）晚上11時

相關字詞﹕沈貞巧 (Gao) 李芯駖（Sumling） 日本GAO芯假期

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