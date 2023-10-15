明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

麥沛東演《死鬼老婆》舞台劇不敢爆肚 趙善恆靈修提升集中力 蔡曉童睇鬼片搵靈感

【明報專訊】麥沛東、趙善恆（恆仔）及蔡曉童（童童）本月底演出17場《死鬼老婆》舞台劇，是鬼王潘紹聰（Edmond）王牌節目《恐怖在線》15周年紀念活動環節，劇目下半場會由Edmond主持「恐佈在線」現場版，即場與觀眾講鬼故。麥沛東自爆是Edmond節目忠粉，今次趁合作混熟爭取VIP免費會籍。恆仔與童童自認笑點低，最擔心在舞台失守。

記者：鍾一虹

擁有豐富舞台經驗的麥沛東首度伙拍恆仔、童童及Edmond合作舞台劇，笑言答應參演有陰謀，「我喜歡睡前聽鬼故，鬼節時聽鬼故，太太更不准關燈。Edmond知道我是粉絲，答應送一年會籍給我，但我希望以後免費」。自爆怕鬼的恆仔稱最近因工作常跟Edmond食飯，聽完對方講鬼故，要自行調節忘掉記憶。童童大爆為舞台劇排練初期遇到靈異事件，「恆仔試過病倒，麥沛東圍讀見頭痛，我跟紙紮公仔拍完海報後，手上出現紅色抓痕，可能Edmond殺氣大，他加入排練後就無事，劇組演出前會辦大型拜台儀式，祈求演出順利」。

感人搞笑又驚嚇

談到《死鬼老婆》舞台劇改編自真人真事，蘊含感人、搞笑及驚嚇元素，故事講述麥沛東扮演恆仔老友，為了陪伴恆仔渡過喪妻之痛的難關，兩人一起加入童童打理的酒吧工作，因而發生連串怪事。麥沛東表示戲劇演出部分濃縮至個半小時，都需要投放不少心神處理，「我跟對手們要時間磨合，演出上的拿揑都需要精準，希望呈現最好的效果給觀眾。編劇和監製也經常駐場打氣，可見今次隆重其事」。

麥沛東演技多變

恆仔與童童都演過舞台劇，但經驗略淺，他們感謝導演細心，綵排前安排遊戲幫他們熱身和放鬆心情，恆仔又稱今次見識到麥沛東的真功夫，大開眼界，「他排練時有無限的演繹方法，我每次都要想辦法應對」。童童大讚前輩麥沛東沒架子，樂於分享和溝通，兼是搞笑高手，「他扮靈界朋友仔說話，演得好好笑，相信正式演出會更好玩，去到搞笑位我唯有抿嘴忍笑或擰轉面」。麥沛東笑言不敢爆肚整蠱對手，不過每當認真演戲，往往會更加搞笑。

恆仔揸車不停念對白

恆仔自認笑點低，打算騷前多做靈修，提升演出的集中力，「我要學定忍笑，因為角色串連全個戲，要換情緒跟不同對手演感情戲，所以我有很多準備工夫要做，連揸車都不停念對白」。童童覺得演繹驚嚇情緒有一定難度，「要如何表達受驚嚇，然後又嚇到觀眾，我特意參考電影《我左眼見到鬼》和韓劇尋找靈感」。

場地：Eaton House Kino@Eaton Hotel

化妝：Chi Chi Li 髮型：Roy Fan

服裝：LAKH、Coohem、Ecole de Cocktail Select Shop

相關字詞﹕麥沛東 恐佈在線 潘紹聰 蔡曉童（童童） 趙善恆（恆仔） 死鬼老婆

上 / 下一篇新聞