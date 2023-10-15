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娛樂

帶60包咖啡粉北上 擔心被誤當走私 陳豪：過完關一額汗

【明報專訊】陳豪昨日到科學園出席慈善跑賽事，席間被大班參賽者圍着拍照，大受歡迎，同場出席藝人有黃庭鋒與孔德賢。陳豪最近忙於在深圳拍攝新劇《企業強人》，但不時都會返港工作，他表示在片場裏設小咖啡檔，向劇組人員免費提供咖啡，笑言帶住60包咖啡粉北上過關時，曾很擔心被誤當走私，「好彩無事，過完關一額汗，現在見到劇組開心飲咖啡，我都好開心，我的咖啡成為他們的精神支柱」。他為了爭取時間與家人共聚，已邀請太太陳茵媺帶子女到內地探班，又透露子女很有運動細胞，課餘時間排滿學足波、網球、跆拳道及芭蕾舞，「3子女好忙，但他們學習不算多，香港環境是這樣，他們都問點解周六、日不用返學仍要上堂，但我們已經不算怪獸家長，周日下午讓他們休息放鬆」。他指會藉跑步運動，教導子女堅強面對困難。

孔德賢開心角色入屋

孔德賢自爆中學練跑半年，但臨比賽緊張到胃抽筋被迫退賽，傷心得痛哭，要老師安慰，但也是好好的經驗。對於主演的《你好，我的大夫》播畢，他表示感不捨，但開心自己的角色獲注意，「我去茶餐廳吃早餐，街坊說孔德賢，你死得好慘呀！」黃庭鋒說難得跟多名香港運動員碰面，感到開心，希望公司畀機會參與明年奧運節目主持工作。20歲「港隊飛人」姚敬琛透露已簽約娛樂公司，明年進軍樂壇做歌手。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕黃庭峰 孔德賢 陳豪

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