帶60包咖啡粉北上 擔心被誤當走私 陳豪：過完關一額汗

【明報專訊】陳豪昨日到科學園出席慈善跑賽事，席間被大班參賽者圍着拍照，大受歡迎，同場出席藝人有黃庭鋒與孔德賢。陳豪最近忙於在深圳拍攝新劇《企業強人》，但不時都會返港工作，他表示在片場裏設小咖啡檔，向劇組人員免費提供咖啡，笑言帶住60包咖啡粉北上過關時，曾很擔心被誤當走私，「好彩無事，過完關一額汗，現在見到劇組開心飲咖啡，我都好開心，我的咖啡成為他們的精神支柱」。他為了爭取時間與家人共聚，已邀請太太陳茵媺帶子女到內地探班，又透露子女很有運動細胞，課餘時間排滿學足波、網球、跆拳道及芭蕾舞，「3子女好忙，但他們學習不算多，香港環境是這樣，他們都問點解周六、日不用返學仍要上堂，但我們已經不算怪獸家長，周日下午讓他們休息放鬆」。他指會藉跑步運動，教導子女堅強面對困難。