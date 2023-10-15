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娛樂

大讚超儀好太太 何超鳳指妹夫陳子聰虛弱暫未探望

【明報專訊】著名芭蕾舞蹈家陳令智、馮雲黛及張天愛，前晚與城中名媛何超鳳、蔡加敏、李家彤及Amanda S.等出席「2023香港芭蕾舞團籌款晚會」。晚會籌委聯合主席何超鳳穿大露背晚裝亮相，被指罕有性感，她笑言買裙時沒留意；提到她的長女何鍶珩打扮比媽咪性感得多，她說：「女兒是後生女，所以很正常，每人經歷年輕時都會這樣。」

避談女兒何鍶珩感情事

何鍶珩前年傳與外籍男友Greg好事近，追問何超鳳有關女兒的婚事，她避談道：「結婚不是女兒目前人生最重要的事情，她正在事業上努力拼搏。男方是否已求婚？希望大家不要再將焦點放在這件事，感情事順其自然，也沒替女兒心急。」

何超鳳關心妹妹何超儀與患重病的妹夫陳子聰情况，她說：「超儀是個好太太，而且又勇敢，如有任何需要，我們必全力協助。經過今次，發覺超儀真的大個女，成熟與懂事得多。」何超鳳指超儀為丈夫的病承受一定壓力，不過當聽到她早前接受鄭裕玲的網上頻道專訪，講解陳子聰詳細病情，明白到超儀一個人要面對困難並不容易，因此會繼續予以支持。

何超鳳表示也想探望妹夫陳子聰，可惜對方身體太虛弱，為避免有細菌感染及讓對方多休息，所以暫時不安排見面。

張天愛設計靚衫贈乖孫

久未露面的張天愛（Flora）從北京返港，逗留三四日便返回內地。Flora女兒邢嘉倩育有兩名小朋友，分別是6歲和5歲，今次她返港也有探望乖孫，她說：「近期流感肆虐，嘉倩看管小朋友很嚴，盡量減少讓他們外出，連上堂學跳舞都改為網上授課。」她說小朋友看到以前照片，知道外婆跳芭蕾舞很叻，大感好奇；本身是設計師的她又設計靚衫送給乖孫，𧨾他們開心。離婚多年的Flora表示會專心工作，繼續行善幫人，「現在太忙，沒時間拍拖，而且很難找到合適的人配對，無謂累人，感情事隨緣，不會想太多」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕陳子聰 邢嘉倩 張天愛 何超儀 何超鳳

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