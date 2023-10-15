明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

到港出席亞洲電影節 近距離會影迷 宋康昊自嘲不靚仔「觀眾對我無隔膜」

【明報專訊】第20屆香港亞洲電影節開幕禮前晚於尖沙嘴舉行，開幕電影是《韓戲逼人》、《年少日記》及《白日之下》，《韓》片男主角、康城影帝宋康昊專程到港出席開幕禮，昨日又到浸會大學為「大師班」擔任嘉賓，分享與《韓》片導演金知雲認識25年，曾五度合作仍感期待，因對方有很多新想法，似一起去電影旅行，他風趣說：「很多導演喜歡找我演出，因為我不夠靚仔，可塑性高，觀眾對我亦沒有隔膜，見到我像見到朋友般。」

記者：鍾一虹

攝影：林祖傑

宋康昊、鄭中基、余香凝、梁雍婷、姜大衛、胡楓、周漢寧、鍾雪瑩及吳冰等前晚出席第20屆香港亞洲電影節開幕禮，宋康昊現身時全場歡呼拍掌，他表示很榮幸來到香港，「活動前入戲院跟觀眾見面和交流，感受到大家的熱情，體驗到香港是個電影都市」。談到跟《韓戲逼人》導演金知雲認識25年，第五度合作仍感期待，因對方有很多新想法，似一起去電影旅行，他笑說：「可能很多導演鍾意搵我合作，原因是我不夠靚仔，角色可塑性高，觀眾對我亦無隔幕，見到我親切得似見到朋友一樣。」他又大曬廣東話說：「多謝晒！」再獲全場掌聲。

演員生涯30年 總覺演得不好

宋康昊昨日獲邀到浸會大學為「大師班」擔任嘉賓，由林嘉欣與鍾雪瑩擔任主持，後者讀出學生對宋康昊的看法，均有讚無彈。宋康昊以廣東話說：「多謝晒！」向學生道謝，他表示演員生涯至今已30年，有時看回自己的演出，總是覺得演得不好，不斷想做好一點。他表示拍電影較演出舞台劇掙得更多，但並非是他選擇電影的原因，記得當年前輩帶他到片場，在尊重前輩下嘗試拍戲，儘管安排他當配角，卻被指不適合，最後演更少戲分的閒角，一嘗便覺得很有趣。

無意任導演 嗜好留家休息

宋康昊表示無意執導演筒，「20年前曾有人建議我當導演，但自覺完全沒這方面的才華」。談到生活日常，他說：「我平時沒任何嗜好，問太太就會知道我在家中什麼也不做，公餘時間很需要私人空間休息，要好好守住這空間。」引來全場笑聲。

鄭中基不讓子女看《年少日記》

鄭中基前晚首次跟宋康昊碰面，大表興奮，讚對方比自己有型，可惜未有機會交談，希望將來有機會合作，「很欣賞他的《上流寄生族》，戲中他肥肥哋，原來真人好瘦」。在《年少日記》演鄭中基兒子的童星黃梓樂，力撐「爸爸」比宋康昊有型。鄭中基表示今次扮演暴力父親，內心非常憎恨這角色，「 好慘！我經常要在戲中打仔，每次導演嗌cut，我都要向梓樂講對不起」。他自爆不敢讓子女欣賞這部戲，怕損壞自己的慈父形象，「我驚兒子睇完戲拒絕親近我，我個女都好怕睇暴力，有次見我在電影被打都好驚，子女喜歡睇我的笑片和配音動畫」。他指兒子遺傳了他的演戲細胞，愛唱歌的女兒年紀漸長變怕醜，未必敢當歌手。黃梓樂憑該片角逐金馬最佳男配角，稱滿意自己演出，戲中機乎場場喊戲，多謝導演和媽咪從旁安慰。鄭中基讚他年紀小小十分好戲，「他拍戲話喊就喊，有場戲要攞藤條打他屁股，第一take打斷藤條NG，第二take他識趷起屁股被打，配合視覺效果更好」。

余香凝鍾雪瑩約定赴台爭金馬影后

余香凝憑《白日之下》跟《填詞L》的鍾雪瑩入圍競逐金馬影后，兩人表示是好朋友，互相欣賞，相約參加金馬獎頒獎禮，余香凝說：「我沒想到自己會贏，好多演員都好戲，獲提名已開心到喊，跟鍾雪瑩互相恭喜。（已準備戰衣？）未，剛坐完月，未可以減肥，能否著性感衫要睇情况。」鍾雪瑩亦抱平常心，「誰人勝出也開心，我可以攞到入場券已經好開心。我等公司幫手安排戰衣，但未必性感，我較感性，而且11月天氣凍」。

相關字詞﹕黃梓樂 鄭中基 鍾雪瑩 余香凝 宋康昊 韓戲逼人 第20屆香港亞洲電影節開幕禮

上 / 下一篇新聞