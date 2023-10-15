到港出席亞洲電影節 近距離會影迷 宋康昊自嘲不靚仔「觀眾對我無隔膜」

記者：鍾一虹

攝影：林祖傑

宋康昊、鄭中基、余香凝、梁雍婷、姜大衛、胡楓、周漢寧、鍾雪瑩及吳冰等前晚出席第20屆香港亞洲電影節開幕禮，宋康昊現身時全場歡呼拍掌，他表示很榮幸來到香港，「活動前入戲院跟觀眾見面和交流，感受到大家的熱情，體驗到香港是個電影都市」。談到跟《韓戲逼人》導演金知雲認識25年，第五度合作仍感期待，因對方有很多新想法，似一起去電影旅行，他笑說：「可能很多導演鍾意搵我合作，原因是我不夠靚仔，角色可塑性高，觀眾對我亦無隔幕，見到我親切得似見到朋友一樣。」他又大曬廣東話說：「多謝晒！」再獲全場掌聲。

演員生涯30年 總覺演得不好

宋康昊昨日獲邀到浸會大學為「大師班」擔任嘉賓，由林嘉欣與鍾雪瑩擔任主持，後者讀出學生對宋康昊的看法，均有讚無彈。宋康昊以廣東話說：「多謝晒！」向學生道謝，他表示演員生涯至今已30年，有時看回自己的演出，總是覺得演得不好，不斷想做好一點。他表示拍電影較演出舞台劇掙得更多，但並非是他選擇電影的原因，記得當年前輩帶他到片場，在尊重前輩下嘗試拍戲，儘管安排他當配角，卻被指不適合，最後演更少戲分的閒角，一嘗便覺得很有趣。

無意任導演 嗜好留家休息

宋康昊表示無意執導演筒，「20年前曾有人建議我當導演，但自覺完全沒這方面的才華」。談到生活日常，他說：「我平時沒任何嗜好，問太太就會知道我在家中什麼也不做，公餘時間很需要私人空間休息，要好好守住這空間。」引來全場笑聲。

鄭中基不讓子女看《年少日記》

鄭中基前晚首次跟宋康昊碰面，大表興奮，讚對方比自己有型，可惜未有機會交談，希望將來有機會合作，「很欣賞他的《上流寄生族》，戲中他肥肥哋，原來真人好瘦」。在《年少日記》演鄭中基兒子的童星黃梓樂，力撐「爸爸」比宋康昊有型。鄭中基表示今次扮演暴力父親，內心非常憎恨這角色，「 好慘！我經常要在戲中打仔，每次導演嗌cut，我都要向梓樂講對不起」。他自爆不敢讓子女欣賞這部戲，怕損壞自己的慈父形象，「我驚兒子睇完戲拒絕親近我，我個女都好怕睇暴力，有次見我在電影被打都好驚，子女喜歡睇我的笑片和配音動畫」。他指兒子遺傳了他的演戲細胞，愛唱歌的女兒年紀漸長變怕醜，未必敢當歌手。黃梓樂憑該片角逐金馬最佳男配角，稱滿意自己演出，戲中機乎場場喊戲，多謝導演和媽咪從旁安慰。鄭中基讚他年紀小小十分好戲，「他拍戲話喊就喊，有場戲要攞藤條打他屁股，第一take打斷藤條NG，第二take他識趷起屁股被打，配合視覺效果更好」。

余香凝鍾雪瑩約定赴台爭金馬影后

余香凝憑《白日之下》跟《填詞L》的鍾雪瑩入圍競逐金馬影后，兩人表示是好朋友，互相欣賞，相約參加金馬獎頒獎禮，余香凝說：「我沒想到自己會贏，好多演員都好戲，獲提名已開心到喊，跟鍾雪瑩互相恭喜。（已準備戰衣？）未，剛坐完月，未可以減肥，能否著性感衫要睇情况。」鍾雪瑩亦抱平常心，「誰人勝出也開心，我可以攞到入場券已經好開心。我等公司幫手安排戰衣，但未必性感，我較感性，而且11月天氣凍」。