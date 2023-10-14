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娛樂

【開箱】《王室緋聞守則》 英美「貴族」BL童話

【明報專訊】泰國BL劇向來有捧場客，不時有演員來港舉行粉絲見面會，像《甜心派》的李海海（Zee）與林景雲（Nunew）便宣布下月25日假九龍灣國際展貿中心Star Hall見粉絲。其實BL影視作品非泰國獨有，像影視串流平台Netflix英國劇《戀愛修課》一連兩季就既有收視又有口碑；今年8月在Prime Video上架的電影《王室緋聞守則》（Red, White & Royal Blue），在「爛番茄」評論網站的專業評分得75%，觀衆更給93%高分。

歡喜冤家變情侶

《王室緋聞守則》講述美國首名女總統Ellen的兒子Alex，出席英王James III的長孫Phillip王子婚禮期間，與二王子Henry爭執並出洋相，成為各大報章頭條。Ellen尋求連任之外，為修補這場兩國的公關災難，安排Alex與Henry再一起受訪、出席公開場合及扮老友。兩人由最初鬥氣到獨處時刻坦誠相對，Alex承認首次出席公開場合，Henry即不辭而別，所以對他印象很差。Henry解釋因當時父親剛離世，依然在哀悼的心情，卻被迫要履行王室任務，所以心情很差。兩人和解後開始頻密通訊，並成為好友。

Henry應Alex邀請出席白宮舉行的新年除夕派對，當午夜目睹後者親吻女生後，Henry突然離開，Alex追出，Henry主動吻他；但當他返英，Alex試圖聯絡對方，Henry卻不回應，此時Alex自知被對方吸引，並逐步成為一對。兩人的電郵通訊其後被黑客入侵，更在網上瘋傳。這對英美同志情人將會正式出櫃，還是否認戀情？

兩男角曾演Netflix電影

此片改編自美國作家Casey McQuiston於2019年出版的同名暢銷小說；劇作家出身的馬修路柏斯（Matthew Lopez）首次執導劇情長片，便交出亮麗成績，據報《王室緋聞守則》甫上架即成為Prime Video全球最佳收視電影，而且連續3周佔前列位置。馬修的舞台劇劇本《The Inheritance》2018年在倫敦公演，並由《讀愛》史提芬戴利（Stephen Daldry）執導，被英國傳媒奉為「本世紀最重要的美國劇作」，接連在美國東尼獎及羅蘭士奧利花獎贏得最佳劇本。除了劇本及導演，此片選角也是關鍵；兩名男主角均年輕英俊，並非大紅大紫，若是Netflix電影的觀衆，不會對他們陌生。扮演Alex的泰萊佩雷斯（Taylor Zakhar Perez），拍過《親親小站》第2及第3集；飾演Henry王子的尼古拉斯加利辛（Nicholas Galitzine）則是《紫心愛戀》男主角，兩片在Netflix均曾取得高收視。另外，《標殺令》女星奧瑪花曼（Uma Thurman）及《心太羈》史提芬費利（Stephen Fry）分別扮演美國總統Ellen及英王James III。

《王室緋聞守則》透過兩名男主角是美國總統兒子及英國王子，製造豐富的戲劇枝節；Ellen競選連任總統，一方面忙於國事，另一方面想當個關心兒子的稱職媽媽。Alex不想做二世祖，希望母親連任的過程中可出一分力，於是提出到Ellen當日競選基地、亦即他們老家得州做宣傳工作，而且由基層開始，親自落區，為選票建立基礎，也造好形象工程，招攬年輕選民。就在紐約的競選造勢大會，Henry來訪，兩人的同性戀人關係，也被Alex的隨扈揭發，順勢向父母出櫃，沒太大阻力，側寫美國開放一面。相反，英國王室雖無政治實權，卻肩負維護國家形象任務，自然傾向封閉保守，也成為兩名主角戀情的最大障礙；尤其黑客公開一封封情書，Henry必須向祖父兼英王，以及公衆交代，也就成為全片高潮所在。結局十分「童話」，至少不曾在現實世界中存在，但走甜蜜路線，相信BL戲粉絲應該會收貨。

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