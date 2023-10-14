700荷李活影星聯署支持以色列 表揚梅麗史翠普晚會煞停

由創作人組成的非牟利組織CCFP發起聯署行動，譴責哈馬斯挑起戰爭，要求盡早釋放被綁架人質，同時呼籲演藝界避免轉載或散播未經證實的戰爭資訊，獲得超過700名人、明星及導演支持，除了姬兒加杜和基斯派恩外，還有日前在社交媒體貼錯巴勒斯坦兒童照片而遭嘲諷的《奇異女俠玩救宇宙》金像女配角珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）、搞笑女星愛美舒瑪（Amy Schumer）及《叛諜裁判3：終極一戰》導演安東尼奎克（Antoine Fuqua）等。

迪士尼派拉蒙捐錢

公開信提到「由哈馬斯發動恐怖襲擊開始，以色列人過去數十年最擔心的噩夢，終於變成現實，遭受數以千計火箭炮圍攻。哈馬斯屠殺以色列平民，綁架並強姦老弱婦孺，這是恐怖主義，也是魔鬼行徑。」予以強烈譴責。

除了透過聯署表態支持以色列外，多家電影公司亦採取實際行動，迪士尼率先宣布捐出200萬美元（約1560萬港元），捐給以色列的人道救援組織；派拉蒙亦不甘後人，捐款100萬美元（約780萬港元）。

受到中東局勢不穩影響，原定今日（14日）在洛杉磯舉行的奧斯卡電影博物館籌款晚會，首先宣布取消紅地氈環節，但活動繼續，最後仍以「主辦方譴責一切暴力和仇恨，支持受以巴衝突影響的無辜民眾」為由，決定延期舉行。今屆晚會的焦點是表揚金像影后梅麗史翠普、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）及《黑豹》男星米高佐敦（Michael B. Jordan）等影視名人，結果變成首個受以巴戰爭波及而煞停的荷李活盛會。有業內人士估計，以巴衝突加上美國演員公會（SAG）罷工等不明朗因素影響下，類似活動延期將會陸續有來。

SAG遊行取消

提起SAG，原定昨日（13日）在紐約和洛杉磯舉行的遊行活動，亦以安全理由，臨時宣布取消。哈馬斯公開呼籲全球巴勒斯坦支持者上街示威，藉此向以色列施壓。紐約市長、州長和警方發言人均表示，暫時未有證據顯示，紐約成為恐怖襲擊的目標。