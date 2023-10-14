【娛樂場】音樂劇《我們的青春日誌》8.0版 蘇韻姿關寶慧期間限定演出

陳恩碩用心雕琢第8稿劇本

《我們的青春日誌》主創陳恩碩說：「長壽音樂劇其中一個好玩的地方，是有空間容許創作者及參與者經過沉澱後不停改進，經過歷練，每有想法把作品推得更高。一年前推出的長壽版，用的是第7稿劇本，經過一年演出，在對白、結構、內容、角色刻劃、笑位及感動位方面，我都有用心及大膽地把它們雕琢，成為即將於長壽第二劇季問世的第8稿劇本。演員方面，每個角色到了不同人手上，就算是同一性格、同樣對白，演繹也有不同，構成獨一無二的魅力與魔力。非常高興有機會邀請到於加拿大修讀戲劇及參與過多個舞台劇演出的蘇韻姿加盟，為演好周旋於無數狂蜂浪蝶之間的Nancy一角，必須摒棄於電視台處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中的乖乖女熊心如形象，180度搖身一變成為熱情奔放的收兵娘娘！至於關寶慧，她曾於《我們的青春日誌》2019年版本中飾演主角嚴校長，令人拍案叫絕，今次有幸能邀請她再度參與限定演出，定能為大家帶來驚喜。新季度演出因應劇本結構改動，隨之奉上新編曲、新舞蹈、新服裝設計及新燈光效果等，為觀眾帶來令人耳目一新的觀賞體驗。」

蘇韻姿首演香港音樂劇

蘇韻姿說：「舞台演出一直是我的興趣及心願，雖然在外國曾參與多個音樂劇製作，《我們的青春日誌》卻是我在港的首個音樂劇演出，心情十分興奮，同時也感到緊張。過去多月來密鑼緊鼓排練，期待預演優先場跟大家見面，見證我這個『第一次』。」

關寶慧再參演《我們的青春日誌》，開心說：「非常欣賞陳恩碩的才華、理想、熱誠、努力及堅持！數年間見證他坐言起行，排除萬難，多番優化劇本及製作，興建為此劇量身打造的劇場，長壽劇橫空出世，並且轉眼間已公演超過一年，我的欣喜及感動非筆墨可以形容。」

關寶慧：欣喜感動非筆墨可形容

《我們的青春日誌》故事圍繞不同人物，一個又mean又嚴即將退休的名校校長；一pair對青春期子女束手無策的媽媽；一個沉迷收兵的學生會會長；一個憧憬愛情的純情女班長；一個friend zone的怕醜仔；一個為追夢奮不顧身的男生；一班為前途拼搏的準畢業生。面對着成王敗寇的現實教育制度，如何在離開校園前的最後一年，尋回屬於自己的一片天空？