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娛樂

陳展鵬開心與太太單文柔同劇演出 吳若希爆老公拒幫手宣傳

【明報專訊】陳展鵬、吳若希、洪永城、戴祖儀、吳業坤（坤哥）等前晚相約飯局，一同欣賞演出的無綫劇《香港人在北京》。該劇播出後外界反應不錯，更被網民指劇情講加密貨幣騙案是「神預言」。陳展鵬與吳若希演夫妻被讚有新鮮感，前者表示今次新鮮感不錯，但初時都有點壓力，開心與演員盧慶輝合作，是很難得的機會，讚對方出場的戲好有張力。老婆單文柔客串演出？陳展鵬透露是監製邀請，雖未有同場，但可以同劇演出已足夠，給老婆滿分。會否再讓老婆拍劇？他說老婆客串都好大壓力，而且有太多事兼顧，亦要照顧女兒。

吳若希表示有陳展鵬帶着演出很放心。問是否希望與老公Alex一齊拍劇？她笑言絕對不想，怕拖累大家就不好，「因老公不是做這行才嫁給他，大家都需要有私人時間」。她透露之前陳展鵬未能參與宣傳，劇組想過找她老公來代替，但被對方拒絕。

坤哥曬「暗黑料理」激嬲老婆

坤哥近日積極減磅，日籍太太濱口愛子為他整愛心飯盒，但他分享照片後被網民取笑是「暗黑料理」。他自爆太太對此有點嬲。問他為何要放上網？他說是貪玩，「太太對我的幽默感不太明白，會收斂一點，之後上載靚相𧨾她」。他在《香》劇與戴祖儀有感情線，會否給老婆看？他笑言家中剛買電視，但未安裝天線。

記者：劉永銳

相關字詞﹕單文柔 香港人在北京 吳業坤 戴祖儀 洪永城 吳若希 陳展鵬

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