陳展鵬開心與太太單文柔同劇演出 吳若希爆老公拒幫手宣傳

吳若希表示有陳展鵬帶着演出很放心。問是否希望與老公Alex一齊拍劇？她笑言絕對不想，怕拖累大家就不好，「因老公不是做這行才嫁給他，大家都需要有私人時間」。她透露之前陳展鵬未能參與宣傳，劇組想過找她老公來代替，但被對方拒絕。

坤哥曬「暗黑料理」激嬲老婆

坤哥近日積極減磅，日籍太太濱口愛子為他整愛心飯盒，但他分享照片後被網民取笑是「暗黑料理」。他自爆太太對此有點嬲。問他為何要放上網？他說是貪玩，「太太對我的幽默感不太明白，會收斂一點，之後上載靚相𧨾她」。他在《香》劇與戴祖儀有感情線，會否給老婆看？他笑言家中剛買電視，但未安裝天線。

記者：劉永銳