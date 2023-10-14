李麗珍減肥20磅 許倚榕讚媽咪「索」過自己

Marf爆COLLAR最快明年開騷

對於同參加《全民造星IV》入行的女團Lolly Talk搶先11月開演唱會，Marf透露COLLAR快將有好消息，但最快明年舉行，現在儲多些歌和經驗，年底她與COLLAR都有新歌推出。Lolly Talk有意邀COLLAR任嘉賓？Marf表示未收到消息，但會到場支持，「我喜歡看不同演唱會，大家同期出道，要支持」。

Jeffrey避談《飯戲2》演員陣容

Jeffrey參演電影《飯戲攻心2》，透露飾演表演嘉賓，挑戰不同曲風，台下嘉賓全跟他有關係。上集演員黃子華、張繼聰及林明禎等是否參演？他稱不便透露，因簽了保密協議，由電影公司答較適合。身旁的Tyson Yoshi被問到可有興趣拍電影？他透露曾有人找他拍戲，但婉拒了，因只識唱歌，沒Jeffrey那麼勁。栢天男只穿西裝外套騷胸肌，全場粉絲尖叫，他稱服裝是造型師安排，原以為內裏有件衫再加頸巾，但造型師說知他怕熱，所以只給他西裝。

記者：柯美