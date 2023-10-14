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娛樂

《我的天堂城市》獻銀幕初吻 姜濤：一直想拍拖

【明報專訊】姜濤、李嘉文及台灣女星宋芸樺合演電影《我的天堂城市》，前兩者演情侶兼有親嘴戲，兩人同樣獻出銀幕初吻。姜濤因零戀愛史，且拍戲經驗淺，稱拍攝前心情緊張，幸有親密指導駐場教路。李嘉文說：「親密指導是考獲執照的專業人士，拖手和身體接觸都會教，拍攝前會問准我們同意，才轉告導演。」姜濤續道：「如果不同意就可以不拍？但我沒想過不同意，因接戲前已知道有這場戲，好彩跟李嘉文相熟，順利一take過。」

揀Stanley拍BL劇

李嘉文笑言拍攝前心情有點緊張，「我少在香港，都知道有『姜濤灣』，幸之前見到他的台灣粉絲很好，留言也很正面。（不怕男友呷醋？）他明白我的工作，他在台灣睇首映，見到姜濤好多粉絲反而替我緊張」。問姜濤拍愛情戲後有否恨拍拖？他笑言：「我一直想拍拖。」將來拍戲能否挑戰更大膽親密場口？他自認保守，偏愛拍《季前賽》這類男性主導的戲劇。可接受拍BL劇？他尷尬笑說：「可以的，睇對象，我會揀Stanley（邱士縉），大家好朋友，不怕尷尬……死火，講完真的會拍？」

宋芸樺盼與姜濤拍跳舞片

宋芸樺指該片分3個故事，因與姜濤、李嘉文演出的故事不同，沒對手戲，在美國拍戲也沒碰面，早前在台灣首映才第一次見，覺得他們像從電影中走出來聊天，「李嘉文很活潑，跟戲中角色古靈精怪的性格相似，亦發現姜濤的普通話很好」。姜濤聞言向宋芸樺送高帽，「我喜歡她的《我的少女時代》，戲中很漂亮，真人更美。（宋芸樺是你喜歡的類型？）都可以」。宋芸樺期望跟姜濤做拍檔，合作動作或跳舞片，「等我先回去練身手和學廣東話，相信能應付」。

李嘉文英語普通話無難度

3人戲中演出以英語和普通話為主，飾演翻譯員的宋芸樺稱體驗很不一樣，尤其用外語表達情緒很不同，感覺自己與角色一起成長。姜濤自覺英文水準不是特別好，靠拍戲邊做邊學，「學了幾句扮吓嘢！在美國留一星期拍戲，都有少少幫助，可能平時睇NBA球賽，有少少吸收」。在美國居住幾年的李嘉文，曾到越南做記者也是用英語採訪，她稱以英語和普通話拍戲無難度，反而廣東話不好，但希望有機會拍港產片。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

場地：W Hong Kong

李嘉文/髮型：Jason C @GIHO HAIR

化妝：Hulda Tsai

相關字詞﹕我的天堂城市 李嘉文 姜濤 宋芸樺

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