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娛樂

ViuTV 2024節目巡禮 MIRROR跳唱新團歌助興 盧瀚霆解爆喊原因 Ian否認有離心

ViuTV 2024｜MIRROR澳洲拍團綜似度假 盧瀚霆透露爆喊原因 陳卓賢否認有離心
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ViuTV 2024｜鄧麗欣台灣拍劇未勾分手回憶 開騷樂意邀方力申捧場
ViuTV 2024｜緋聞情侶再拍節目 許寶恆︰對吳啟洋沒好感

【明報專訊】ViuTV 2024節目發布會昨日在九展舉行，全台藝人傾巢而出，包括MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L，還有鄧麗欣、周家怡等現身。現場宣布新增吉祥物「生氣」（Sound Hey），並介紹明年7部重頭劇及10大綜藝節目。MIRROR壓軸出場跳唱新團歌《Catch a Vibe》，盧瀚霆（Anson Lo）親解為何拍團綜爆喊；陳卓賢（Ian）否認有離心；呂爵安（Edan）及王智德（Alton）稱正耐心等待解散的歌迷會重組。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵

ViuTV明年推出7部重頭劇，包括Anson Lo與Edan主演《社內相親》；陳湛文、廖子妤、衛詩雅及吳啟洋主演《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》；楊樂文（Lokman）、廖子妤主演、姜濤客串的《17年命運周期》；強尼、張達倫、陸駿光及沈貞巧（Gao）主演《出租大叔》；周家怡、周國賢主演《無人之境》；朱茵的《反起跑線聯盟2》；鄧麗欣與邱士縉（Stanley）主演《島嶼協奏曲》等。綜藝節目有MIRROR在澳洲拍的新團綜《MIRROR Time》及ERROR台灣拍的《究竟讀緊乜》，還有《P1X3L 5G八星賀歲》、《公司冇逼我跑馬拉松》等。

AK爆全員食月餅談感受

MIRROR介紹《MIRROR Time》，隊長Lokman指似全員去旅行度假。副隊長江生（AK）稱難得共度中秋，圍在一起食月餅，暢談成團5年感受。Stanley爆12子每晚返酒店都不休息，圍在一起打麻將和玩桌遊。Ian沒坐熱氣球，因心臟問題不適宜玩。有傳他不滿發展平平有離心？他笑道：「我心臟不好，的確有『離心』力，但內心沒有（退團）這種心態，我都好想一齊玩熱氣球。」Anson Lo與李駿傑（Jeremy）在旅程中變喊包，後者稱因為想到大家捱過很多。Anson Lo表示望到天空好大、好靚，明白人生在世可以好簡單，不要將煩惱想得太大。

姜濤：粉絲行為自己負責

姜濤粉絲被批評看《我的天堂城市》首映中途離場，姜濤說：「如果有人這樣不是太好，應該尊重台前幕後，看完全部戲，但有些粉絲的行為我不能控制，最緊要自己行為自己負責。（可覺得被拖累捱批？）無論讚美與批評都是一種成長過程，做這行要面對這些事，順其自然。」

Alton Edan等待歌迷會重組

Alton與Edan的歌迷會先後解散，兩人表示已了解過，知道歌迷會正在重組，他們的角色只能畀意見，歌迷可用自己方式支持。

MIRROR紅館演唱會意外發生逾一年，舞蹈員李啟言（阿Mo）前日在醫院度過受傷後第二個生日。AK表示避免影響阿Mo復康療程，團隊已派代表送祝福和鼓勵說話，表達大家一直為他禱告，希望他早日康復。

ERROR成員肥仔指拍節目《究竟讀緊乜》有成員被安排體驗瞓棺材，但非常不專業，躺在棺材內玩手機。193說不是他，「個棺材好短，我對腳好長，點瞓入棺材？」肥仔又爆193在節目扮唐僧，吸引山上尼姑注視。193笑說：「尼姑讚我有福氣，對我講經，又送碌柚來供奉我，我返港後變佛系，變得隨和，減少與人鬧交和攻擊人。」保錡為節目《公司冇逼我跑馬拉松》特訓參加全馬，有信心完成。

鄧麗欣台灣拍劇無約王子敘舊

鄧麗欣早前到台灣拍劇集《島嶼協奏曲》，逗留一個月。有否勾起與台星邱勝翊（王子）的分手傷心回憶？她說台灣對她來說是開心地方，拍攝時間緊密，沒時間想其他事。她與王子都忙，沒時間相約敘舊，間中有在社交平台留言互動。

許寶恆：同吳啟洋可做熒幕CP

許寶恆與吳啟洋到台灣拍綜藝節目傳日久生情，後者回港跟女友張天穎分手。這對緋聞男女再獲公司安排到外地拍《P1X3L 5G 八星賀歲》，上台介紹節目未有交流。許寶恆表示沒尷尬，他們一直是朋友，被指是第三者有不開心，重申吳啟洋沒追求她。對吳啟洋可有好感？她說：「無好感！但可以做熒幕CP。」

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