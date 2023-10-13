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娛樂

【開箱】《初見傾心》精緻愛情小品 希莉露李察遜可愛

【明報專訊】影視串流平台Netflix愛情片《初見傾心》（Love at First Sight）自9月15日上架後，連續兩星期登上英語電影收視榜冠軍，「爛番茄」影評網站的專業評分75%，及格有餘，觀眾好感度升至81%，反映深得民心。《初》片故事其實並無新意，男女主角一見鍾情，在愛河中兜兜轉轉，最後大團圓結局，起承轉合3句說話已可概括，全靠導演心思細密，拍得精緻迷人，加上男女主角英俊可愛，觀眾已經收貨。

滯留機場展開情緣

《初見傾心》是美劇《小婦人》雲妮莎卡士維（Vanessa Caswill）首次執導長片，請來《變種特攻：天啟滅世戰》班哈迪（Ben Hardy）和《思‧裂》希莉露李察遜（Haley Lu Richardson）合演，故事由紐約女生哈德莉（雲妮莎卡士維飾）因遲到4分鐘而未能登上倫敦航班說起，在命運牽引下，滯留機場期間邂逅大學生奧利佛（班哈迪飾），兩人結伴登上下一班機，在6小時旅程中幾乎無所不談，正當愛火開始燃點之際，二人卻在希斯路機場失散了，難道一見鍾情注定悲劇收場？

兩人本在落機一刻趕及交換電話號碼，可惜命運弄人，哈德莉因手機無電而未能及時儲存號碼，加上女方趕赴爸爸的再婚儀式，奧利佛的胞弟又催促他上車，出席母親的告別禮，結果入境後便失散。幸好婚禮結束後，哈德莉剛巧聽到新娘與來賓對話，原來奧利佛是雙方的共同朋友，得悉喪禮地點，隨即趕赴教堂，希望跟他再見。

事實上，奧利佛的患癌母親仍然在世，只是命不久矣，於是在丈夫和兒子支持下提前舉行告別禮。這令人聯想起馮小剛執導、葛優主演的內地片《非誠勿擾2》亦有類似場景，而這段插曲亦成為《初見傾心》全片最感人的章節。雖然哈德莉如願再見奧利佛，卻因後者的無謂尊嚴而鬧得不歡而散；幸好他在家人鼓勵和相伴下，決定糾正己過，勇敢向她表白，迎來大團圓結局。

敘事與佈局巧妙

值得一讚的是本片敘事手法和佈局相當巧妙，令到原本平平無奇的青春愛情故事，變得曲折有趣，例如在同一事件上，導演分別透過男女主角的不同角度，敘述事件的兩面發展，令到觀眾更能設身處地，理解二人行動的理由；另外，電影增設「旁觀者」角色，由《變形女俠：律政英雌》謝美拉珍美（Jameela Jamil）負責旁白之餘，同時化身不同角色如路人、侍應、賓客、地勤人員、空中服務員，甚至巴士司機，扮鬼扮馬穿梭於男女主角之間，為徘徊情場邊緣的二人提供不同建議和線索，說穿了，她其實更像個守護天使。

《初見傾心》處處可見英式幽默和睿智，導演亦很注重畫面細節，藉此反映主角心理狀態或暗示故事走向，例如哈德莉趕赴奧利佛母親喪禮途中，心情忐忑不安，直至在巴士車廂瞥見銀行廣告文案，寫上「讓你的未來充滿無限可能」，隨即釋懷一笑，觀眾看罷亦不期然跟主角一起心寬了。

現年28歲的希莉露李察遜憑《白蓮會》等劇集嶄露頭角，《初見傾心》讓觀眾看見她可愛而坦率的個性，有望憑本片成為新一代「愛情片天后」。班哈迪雖已32歲，幸好長有一副娃娃臉，扮演大學生亦無違和感。自從拍罷《變種特攻：天啟滅世戰》機會不斷，包括演出《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》、《鬼影特攻：以暴制暴》及《烈焰雄心》等不同類型電影，能否憑《初》片殺出愛情片新血路？令人拭目以待。類似發生在機場的愛情故事，加上只有一個半小時的片長，最適合在短途航班跟你的另一半收看，笑着哭着不經不覺便抵埗了。

相關字詞﹕開箱 班哈迪 希莉露李察遜 初見傾心

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