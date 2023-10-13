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娛樂

Beyonce驚喜現身 撐《Eras Tour》首映 Taylor新片提前上映 挑戰十大票房

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的《Eras Tour》巡迴演唱會下月唱到南美，早前拍成同名音樂會紀錄片，前晚（4日）在洛杉磯舉行首映禮，大批歌影星到場外，另一樂壇天后Beyonce亦驚喜現身支持老友。Taylor同時宣布原定今日在美國開畫的新片，提前到周四（12日）上映。發行商上周表示《Eras Tour》預售已突破1億美元（約7.8億港元），現在宣布提早上映及加場，大有機會挑戰2023年美國十大票房電影。

Taylor Swift的音樂會紀錄片《Eras Tour》，據悉取材自今年8月落幕的美國巡迴演唱會洛杉磯SoFi體育場的其中3場演出，片長略短於她的演唱會內容，但也長達2小時49分鐘。發行商表示《Eras Tour》上周預售已突破1億美元，原定今天在「13」這個Taylor的幸運號碼日開畫，她前日表示由於粉絲對戲票有空前需求，所以提早至昨日（12日）傍晚6點上映，並於同日早上10點開始售票，又稱周五起會加場。

最賣座演唱會紀錄片

《Eras Tour》將於全美3850間戲院上映，此外會在90個國家及地區共4150間戲院開畫，美媒估計單在美國，首周末票房可達1.25億美元或以上，加上其他地區，料全球開畫可進帳1.5億至1.75億美元，香港觀衆則要等到11月3日才有機會欣賞。其實單以美國本土預售成績，Taylor Swift的《Eras Tour》已超越Justin Bieber於2011年推出的《Never Say Never》（9900萬美元），成為歷來最賣座的演唱會紀錄片。《Eras Tour》若以接近2億美元票房落畫，更有機會擊敗目前佔今年美國十大票房第9及第10位的《殺神John Wick 4》和《自由之聲》，兩片分別收1.87億及1.84億美元。另外，有報道指《Eras Tour》紀錄片成本約1000萬至2000萬美元，按照預售數字可說穩賺不賠。

緋聞男友未有到場

《Eras Tour》前日在美國洛杉磯The Grove購物中心內的AMC戲院舉行首映禮，據報由於超過2000名Taylor Swift的粉絲參與，當日商場戶外部分地方關閉；傍晚約6時，身穿粉藍色Oscar de la Renta露肩晚裝的Taylor現身，換上短曲新髮型又塗上其招牌鮮紅色唇膏，巡迴演唱會的樂隊和舞蹈員陪伴Taylor踏上紅地氈，粉絲見偶像出現，歡呼聲此起彼落。不少歌影視藝人捧場，包括《成人禮咪亂嚟》 阿當辛迪拿（Adam Sandler）、《尚氣與十環幫傳奇》劉思慕、《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）、《法網遊龍：特案組》女星瑪莉絲卡夏芝堤（Mariska Hargitay）。最大驚喜是另一樂壇天后Beyonce也來捧場，成為全場焦點。事實上Beyonce的巡唱《Renaissance》亦拍成紀錄片，將於12月公映，兩人正好互相交流。不過Taylor Swift的緋聞男友兼堪薩斯城酋長美式足球員Travis Kelce未有到場，有美媒指酋長隊昨晚跟丹佛野馬對戰，Taylor將會入場支持。

Taylor Swift其後走入每間戲院跟粉絲打招呼，稱親自挑選首映禮的每名觀衆，「因為你們在巡唱期間展現不一樣的支持度，我真的很欣賞，總是尋找有激情、在網絡上富幽默感及注重細節的粉絲，這些對我而言都很重要，很多謝你們所做的一切」。Taylor表示今次巡唱很開心，「總不相信自己會建立音樂事業，太瘋狂了。這輩子從沒有過像這次Eras Tour帶來那麽多歡樂」。她不忘感謝演唱會的樂隊、舞蹈員及工作人員，一起創造了美好的巡迴演唱會經驗。

相關字詞﹕Eras Tour演唱會紀錄片 美國樂壇天后Taylor Swift

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