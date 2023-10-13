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娛樂

【娛樂場】《香港人在北京》發揮港人精神︰唔得都要得

【明報專訊】由總監製鍾澍佳、監製黃國輝及編審陳翹英合力打造的無綫劇《香港人在北京》，主打輕鬆、溫馨路線，陳展鵬、吳若希、洪永城、戴祖儀劇中組成鬥氣一家人，鬧出連串笑話。

《香港人在北京》講述一班香港人在北京生活遇到的趣事，徐港仁（陳展鵬飾）原本事業一帆風順，與太太鄺海倫（吳若希飾）投資失敗損失慘重。此時，港仁獲公司委派到北京公司出任CEO，以為翻身有望的港仁帶同太太北上發展，但實情是被昔日宿敵丁志強（盧慶輝飾）明升暗降，港仁為了面子只好被迫留在北京。另邊廂港仁弟弟徐港文（洪永城飾）及妹妹徐寶怡（戴祖儀飾）各因不同原因去到北京投靠哥哥，最終一家人集思廣益，發揮「唔得都要得」的香港人精神，將廢棄工廠打造成文創園。

有讚搞笑窩心 有彈似旅遊節目

劇集本周開播，觀眾反應有讚有彈，有指劇情節奏明快沒拖拉，陳展鵬一家人演繹自然又搞笑，當中戴祖儀受情傷被安慰一幕，對白「大哥喺度、二哥喺度、大嫂都喺度」，網民說好窩心，陳展鵬與吳若希首次合作飾演夫妻，獲讚有火花。

不過亦有網民覺得劇中不停透過人物介紹北京的景點及食店，似在拍攝旅遊節目。還有部分劇情不合情理，例如陳展鵬這個CEO，上任數天後便被降職，但其他同事願意冒着得罪超級CEO盧慶輝的情况下出手相助，有點欠說服力。

陳展鵬發揮喜劇細胞

視帝陳展鵬近年多演沉重角色，今次在《香港人在北京》搣甩暗黑風發揮喜劇細胞，搞笑演繹港人在內地遇上的文化差異鬧笑話外，更大曬港普。他笑言以前在內地拍戲普通話麻麻，講及聽都有問題，但現在已好了不少，所以要他再講港普不像以前淋漓盡致。今次與初演女一的吳若希合作，陳展鵬讚對方是有天分的歌手及演員，首集吳若希在家中穿得性感勾引他，表現十分自然，拿揑得好好，相對他反而有點怕醜。

吳若希首任女一無包袱

吳若希飾演事務律師，跟老公北上發展支持，會為老公出頭，夫妻恩愛有情有義。之後劇情陳展鵬會重遇蔡潔飾演的失婚舊朋友蘇菲，將有一場中年婚姻危機。吳若希入行13年首度當女主角，表示不會太緊張，因每次做配角時都當自己是主角般去演，而且今次屬輕鬆小品，提醒自己去到盡不要有包袱，「唔得都要得！」

洪永城「加料」貼近角色

洪永城演美食KOL，事無大小交給拍檔兼「好兄弟」Funny（傅嘉莉飾）負責。他演的徐港文避Funny暗戀，「走佬」到北京投靠哥哥，順道在北京發展KOL事業。洪永城為角色做了不少準備工夫，加好多KOL的術語及動作，希望貼近角色。戴祖儀演街頭歌手有不少唱歌場口，還會參加歌唱比賽，「有機會一展所長是開心事，希望觀眾記得戴祖儀除演戲外仲識得唱歌」。

相關字詞﹕盧慶輝 戴祖儀 洪永城 吳若希 陳展鵬 香港人在北京

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