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娛樂

獲頒傑出員工獎 91歲胡楓：欣然接受評審錯愛

【明報專訊】胡楓（修哥）與兩名無綫幕後人員同獲頒傑出員工獎，昨午出席「2023年下半年度傑出員工嘉許計劃」頒獎典禮。91歲修哥分享得獎感受時風趣幽默，自稱是好好員工，但並非傑出，因公司有很多人比他更優秀，他說：「我自問工作守時、不怕辛苦和聽導演、監製話，盡演員責任做到最好。能夠得到評審的錯愛，我欣然接受『錯』的愛。」

修哥自覺在無綫工作很開心，因每個同事對他都友善又尊重，最難忘是當年主持《歡樂今宵》，跟一班同事常傾偈說笑，十足返屋企般開心。修哥不清楚自己的提名人是誰，謙稱非傑出員工，有好多員工都很努力工作。問他是否與好拍檔羅蘭拍《飯戲攻心2》？修哥表示已多年沒拍電影，有人邀請固然開心，總之現在最緊要是活得開心，「我不知幾恨拍戲，又不怕辛苦，工作是樂趣，不用開通宵就可以，無論拍劇定拍電影，都合作愉快」。他賣關子未有透露角色細節，稱沒有角色可以難倒他。

讚曾志偉做事勞心勞力

有傳林家棟將回巢無綫任高層，修哥表示未有聽聞，從來不理別人的是是非非。最近頻傳公司將有人事大變動？修哥認為每間公司都會有類似情况，公司早前已發出公告否認。對無綫總經理曾志偉有何看法？他說：「志偉做事勞心勞力。其實每個人加入，都想為公司做得更好，大家看到公司現時情况，都為做得好而搏命。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕胡楓（修哥）

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