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娛樂

為出席飯局呼冤 林鈺洧：不知現場有無富豪

【明報專訊】上屆港姐冠軍林鈺洧早前被指與2020年港姐亞軍陳楨怡，聯同譚嘉儀出席富豪飯局，林鈺洧之後在社交網發文澄清是跟慈善團體人士食飯，她不認識報道所寫的人。林鈺洧昨晚為時裝匯演擔任模特兒，一身性感打扮搶盡風頭，談到被傳出席富豪飯局，她呼冤說沒有此事，不擔心事件影響形象，以後會小心及做好自己。

記者：鍾一虹

林鈺洧、陳煒、陳爽、林芊妤、向海嵐及賈思樂昨晚出席西九戲曲中心舉行的「國際時裝匯演」，性感打扮的林鈺洧表示應時裝設計師何國鉦邀請擔任模特兒，相隔多年重操故業，很懷念以前當模特兒的日子，之前有在家練習，上台要收起港姐式燦爛笑容，變回高冷形象。提到成為雜誌封面人物，被指與陳楨怡、譚嘉儀參加富豪飯局，她呼冤說：「已在社交網發文回應，不是事實，不知道現場有沒有富豪，我工作後收到朋友邀約食飯，知道有陳楨怡、譚嘉儀便參與，去到才知現場很多人，我根本不認識他們，也沒有交換聯絡電話。」

林：不會疏遠陳楨怡

公司與父親林俊賢有否就事件向她訓話？林鈺洧稱沒有，亦不擔心事件影響形象，認為做好自己便可，不過以後會小心，參與活動前會問清楚。對於周子揚爆舊愛陳楨怡經常參與飯局，會否減少來往？她反駁道：「不會，致電給我的人不是陳楨怡，要戴有色眼鏡的話，好多人都不能做朋友。」

陳爽為剃頭致歉

陳爽早前剃頭賀踏入40歲，卻惹來身邊人擔心健康出問題，她為此感抱歉，稱身心都很健康，「我想剃頭搞突破，老公都贊成，還親自幫我操刀剃頭，仔女都喜歡我的新形象，經常摸我的頭，下次想嘗試玩笨豬跳」。

陳煒私人珍藏泳照

陳煒早前與老公旅行慶祝結婚一周年，稱帶了兩套泳衣拍照留倩影，其中一輯泳裝已在社交平台分享。

問何時再曬另一輯泳照？陳煒笑說：「近期變肥了，身形變得豐滿，各方面都升了幾級，不過另一輯相打算私人珍藏！」她表示11月將開拍新劇，現在要收拾心情讀劇本，也要積極減磅和做美白療程，希望以最佳狀態出鏡。

相關字詞﹕陳煒 陳爽 林鈺洧

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