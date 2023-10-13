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娛樂

王智德呂爵安粉絲後援會解散 AK：清官難審家庭事

《冰上火花》本月底首播 撼無綫台慶月 陳卓賢被溜冰鞋絆倒自嘲笨拙

【明報專訊】陳卓賢（Ian）、江生（AK）、楊樂文（Lokman）、沈貞巧（Gao）及林愷鈴等演出ViuTV劇《冰上火花》本月30日首播。一眾演員昨日現身溜冰場，示範打冰上曲棍球技巧。熱身時，Ian不小心被溜冰鞋絆倒，幸沒有大礙。他與AK、Lokman及Gao從旁觀戰打氣，未有參與友誼賽。

陳卓賢失威 落冰場絆倒

劇集去年12月開拍，Ian、Lokman與AK都是首次接觸冰球運動，有打排球的Ian自認腕力不錯，但落冰場訓練是另一回事，而且有挫敗感。他解釋熱身時絆倒，「我一落到冰場會很笨拙，拍攝時經常練習，平衡較好，現相隔太耐沒練，所以變得生疏」。慶幸跌倒後沒受傷，能即時起身。Lokman透露著冰鞋連續拍10多小時，弄致筋疲力盡周身痠痛，影響腰傷舊患復發，但女友太忙，未敢叫她幫手按摩紓緩。拍完劇後，演員自組冰球隊，AK自爆有加入，「我交了會費，但純資助，沒有參與，好似變成投資者，又不好意思退會或取回費用」。

Lokman呻無緣玩降落傘

提到MIRROR隊友王智德（Alton）與呂爵安（Edan）的粉絲後援會先後宣布解散，並引起內部紛爭。AK說：「是其他人屋企的事，我們不方便討論太多，正所謂清官難審家庭事。我一直和粉絲有聯絡，也有關心兩隊友，但沒有詳細追問，留待他們解決。（有否聽過後援會粉絲內訌傳聞？）我覺得辦公室政治，有人就有是非，愈多人就愈多意見，有意見不合是正常的，最緊要找到大家舒服方法解決。」MIRROR早前赴澳洲拍團綜，Ian開心見到很多動物，如袋鼠、羊、馬。有否玩危險活動？Lokman想玩降落傘，但天氣問題取消。AK畏高，後來能克服跟隊友坐熱氣球。

Gao首次打冰球，覺得有挑戰，以前曾學花式溜冰，肌肉有運動記憶，一學很快上手。林愷鈴預告角色內心感情戲較多，會與柯煒林、Ian上演三角戀。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕朱鑑然 林愷鈴 沈貞巧（Gao） 柯煒林 楊樂文（Lokman） 江𤒹生（Anson Kong、AK） 陳卓賢(Ian)

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