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娛樂

新片開畫票房破百萬 回應贊助商割席風波 姜濤：演員做好自己職責就得

姜濤對新戲票房抱平常心 首度謝票感興奮 預告喬裝入場睇反應

【明報專訊】姜濤、李嘉文及台星宋芸樺前晚到尖沙嘴的商場出席主演電影《我的天堂城市》首映禮，吸引數百姜糖（粉絲暱稱）到場舉燈牌支持，場面墟冚。獲邀上台的數名女嘉賓熱情跟姜濤自拍，令宋芸樺被迫彈開，一臉錯愕，當她回過神來，見第二批女嘉賓上前，立即閃身避開。姜糖高呼「票房大賣」，姜濤則表示抱平常心，票房幾多無所謂，希望電影能慰藉大家心靈。該片在台灣上映票房失利，半個月收41萬港元，他不認同小品題材較平淡。昨日電影開畫，他與宋芸樺、李嘉文連跑37場謝票，截至昨午2時已衝破100萬票房。

記者：鍾一虹、柯美

攝影：鍾偉茵

姜濤、李嘉文及宋芸樺昨午到尖沙嘴的戲院謝票，姜糖包場高舉燈牌，不停大嗌姜濤，又叫姜濤吃飯。姜濤笑着回應粉絲說：「enjoy the movie，希望大家食飽飽嚟睇戲。」姜濤走近姜糖揮手打招呼。宋芸樺表示入行10年首次全日謝票，還連跑37場，心情緊張又期待，開心親身答謝觀眾和絲粉支持。問到落力謝票谷票房，希望開畫票房有多少？姜濤說不知，電影公司隨即透露至昨午2時已有100萬票房。宋芸樺感開心，希望再多一點。問姜濤期望有幾多？他說：「沒概念，愈多愈好。（可有壓力？）隨緣，平常心。」

「大家開心舒服就OK」

提到前晚首映禮後，冠名贊助商Katch發聲明，表示對首映禮安排感不滿，跟出品及發行公司Medialink永不合作。李嘉文表示有聽聞，但不清楚發生什麼事。姜濤說：「演員做好自己的職責就得，希望大家睇得開心。（覺得首映安排如何？）沒太大概念，大家開心舒服就OK，我們舒服與否不重要，觀眾開心就得。」

對票房平常心 沒想過攻台

前晚首映禮，姜濤出場時歡呼聲強勁，姜糖高呼「票房大賣」造勢，姜濤對此稱會抱平常心，「票房幾多無所謂，希望這部戲能慰藉大家心靈，有所啟發，用動力達到目標。我在紐約拍戲期間，看街頭表演者的熱誠，啟發我日後的演出」。該片在台灣上映半個月只收41萬港元，他表示未有留意不清楚。有否打擊攻台發展信心？他說：「我沒想過攻台，任何事盡力做好就有好結果，不好的話，證明自己做得不好。」有指小品題材較平淡影響票房？姜濤不認同，指市場需要不同的電影，只要觀眾有共鳴，沒有大眾小眾之分。

李嘉文爆媽咪變姜糖

姜濤又表示準備穿波鞋連跑37場謝票，相信會好玩，祈求一切順利，「是我首次入場謝票，之前《阿媽有咗第二個》上映時遇上腳傷不便走動，不排除之後會喬裝入場看觀眾反應」。李嘉文笑指媽咪成為姜糖，特意帶對方看首映見偶像，「媽咪之前送來禮餅，姜濤說好食」。

姜濤與MIRROR隊友早前到澳洲拍團綜，他表示非常開心，與隊友加深了解，「我獲分配住獨立房間，但分別不大，因12子走來走去。今次澳洲行程保密，未遇太多粉絲，希望將來全隊再到更少人的地方拍團綜」。提到王智德（Alton）與呂爵安（Edan）的粉絲後援會接連解散，姜濤說隊員間只傾談生活點滴，很少提公事，「每個歌迷會有獨立運作模式，希望大家安好，我都少理歌迷會內務，只間中看會內信息」。

宋芸樺迫到彈開 感動無尷尬

宋芸樺談到台上被賓客迫到彈開，稱沒有尷尬，反而見到熱鬧場面覺得感動，「在台灣首映已見過姜糖很照顧工作人員，這晚香港的姜糖也大力支持，要感謝大家」。她指台灣上映口碑不錯，對香港票房有信心。她來港工作多次，首次感受跑戲院謝票，準備平底鞋，希望觀眾看完得到溫暖感。

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相關字詞﹕我的天堂城市 李嘉文 台灣女星宋芸樺 姜濤

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