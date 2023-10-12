傳曾志偉休息 林家棟回巢任高層 汪明荃稱冇官方公布不會相信

昨日商台節目《在晴朗的一天出發》主持郭志仁在個人社交平台爆料，表示聽聞大台好快有變動，提到曾志偉會「休息」外，99%林家棟會回去幫手；又指前亞視新聞部副總裁關偉也會出山。昨日資深傳媒人曾智華在專欄提到近日無綫高層變動的傳聞，他稱跟何定鈞相識數十年，形容對方是電視界「教父」，無綫行政主席許濤竟然不認識何定鈞，曾智華寫道：「揸Fit全港最大電視台而唔認識何定鈞，唔怪之得無記即將『巨變』都唔知咁矇嘞！」前無綫高層陳志雲回應《明報》有關舊公司無綫地震傳聞，他說：「我諗TK（何定鈞）講得都信得過。」

汪明荃（阿姐）昨日出席活動，被問及林家棟獲無綫邀掌管製作部及曾志偉會休息等傳聞，阿姐表示不清楚林家棟是否回來，所有消息未經證實和沒有官方公布，她不會相信。至於林家棟回巢是否好事？阿姐：「我不道他有邊方面的長處，所以我好難評論。」

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