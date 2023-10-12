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娛樂

歐鎮灝證吳啟洋許寶恆屬「兄弟情」 甄吳露茜無懼跟Lokman七年之癢

【明報專訊】P1X3L成員歐鎮灝（George）與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）女友甄吳露茜（Luxi）昨日到銅鑼灣時代露天廣場出席活動，現場建造成日本野外景色。George表示以前讀書要做兼職，很少露營，多數與朋友打籃球，人愈大愈喜歡接近大自然，有自由舒服感覺，現在去旅行偏向到鄉郊地方，但又怕曬黑，笑言曬黑後似第二個國家的人。他主演的ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》反應甚佳，會否希望開續集？George反希望原班人馬拍喜劇，因《那年盛夏》有點沉重，不想再處於那麼辛苦狀態。

隊友間少談感情事

有傳隊友吳啟洋（Phoebus）與許寶恆（Alice）在台灣拍綜藝節目日久生情，回港後向拍拖5年的張天穎（Jaime）提分手。有份到台灣拍節目的George代Phoebus否認傳言，「沒有這回事，在台灣連睡覺時間也沒有，大家專注拍攝。Alice與我們3個相處方式一樣，一齊打機、跳舞和唱歌，像兄弟般」。

至於Phoebus的感情生活，他不清楚，因對方很少談私人事，亦沒說與Jaime已分手。他只在活動上見過Jaime一兩次。有指Jaime被分手？George說不知道：「我不會過問隊友的感情事，男仔講感情很尷尬。感情事喜歡幾時公布就公布，我支持他。」

暫無結婚計劃

Luxi想與男友Lokman及三五知己去露營，但要看男友檔期，「Lokman日前由澳洲拍完團綜後，未來會很忙，我們想去歐洲旅行，都要睇他幾時有時間。他在澳洲時間緊迫下買了兩件衫給我做手信，令我很感動」。她與Lokman拍拖近7年，之前傳二人快將結婚，Luxi否認婚訊，稱暫未有結婚計劃，她不心急結婚，亦不擔心會七年之癢，目前對這段感情很有信心。

記者：柯美

相關字詞﹕吳露茜（Luxi） MIRROR隊長楊樂文（Lokman） P1X3L成員歐鎮灝 （ George ）

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