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娛樂

離開以色列報平安 經陸路抵約旦 衛詩謝各界關心 籲為以巴和平祈禱

【明報專訊】巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周六（7日）突襲以色列，以方隨即宣布進入戰爭狀態並反擊，觸發近年最大規模以巴衝突，造成嚴重死傷。衛詩上月跟隨傳播福音的宣教組織到以色列，日前在社交網透露身處高危的以色列戰地，聽到炮彈、爆炸及警報聲，急忙跑到防空洞避難，她祈禱希望和平。衛詩昨日上午發文報平安，透露已安全離開以色列，之後經陸路出境到約旦再轉機。YouTuber Ming仔（梁嘉銘）在突襲時正身在耶路撒冷旅行，他周日（8日）透露提前上機回港，前晚他上載「防空警報響起首24小時實况」影片，以第一身直擊當地戰火狀况。

娛樂組

衛詩（Jill）上月下旬曾發文透露身在以色列，加入了傳播福音的宣教組織，並會到非洲提供人道援助。不過自9月25日後，她久未更新社交平台，令人憂心其狀况。直至近日Jill上載一張黑圖，表示心情沉重，難以相信自己身處戰爭漩渦中，天佑以色列及所有在這裏的人。另一條片是多人正在誠心跪拜，Jill說什麼都無法做，希望大家為以色列及身處當地所有人祈禱，又表示一早起牀聽到炮彈聲、爆炸聲及警報聲響，氣氛緊張，急急衝到防空洞。

身處戰區感覺不安

Jill的安危令人擔心，昨日上午她更新社交網報平安，表示想讓大家知道她很好，並已安全離開了以色列，「感謝來自世界各地的朋友、家人和傳媒的關心，我可能無法一一回覆，但我想表達我最深切的感謝。身處戰區，目睹火箭射擊，聽到警報，進出防空洞，這是一段不安的時光，但幸運的是我並不孤單，我和一群好人在一起，我們團結一致，照顧好身邊所有人，互相關心並一起祈禱。再次非常感謝關心我的人，讓我們繼續為以色列和巴勒斯坦和平祈禱」。Jill晚上再發文透露已經陸路出境，到約旦再轉機。Jill的孖生姐姐衛蘭留言表示很開心她安全。

直擊進入戰爭狀態 經歷百感交集

YouTuber Ming仔早前赴耶路撒冷旅行，不少網民擔心他的情况。上周六他於社交網報平安，透露翌日提前登機回港。前晚Ming仔上載一段「防空警報響起首24小時實况」影片，直擊戰亂情况，片段開始Ming仔聽到警報聲憂心走出露台，當時聽聞有衝突，之後與當地認識的朋友聊天，知道已進入戰爭狀態；原定要到巴勒斯坦的他被對方勸取消行程。

其後當地朋友擔心Ming仔「冇嘢食」，邀請他到家中用餐。其間Ming仔報道市內情况，稱平時熙來攘往的街道都變得鴉雀無聲，有市民走出街道觀察，其間不時聽到爆炸聲及警號，Ming仔說：「我見大部分人真係好平靜，可能已經慣㗎啦……真係十年一遇嘅經歷。」Ming仔的朋友表示對很多人被殺感憤怒，這次突襲是有史以來最嚴重，他的朋友即時被徵召入軍隊，到以色列北部作戰，對方女友落淚送別男友。Ming仔離開朋友家後，稱與朋友認識不足一天，對方已非常照顧他，是次經歷百感交集。

相關字詞﹕Ming仔（梁嘉銘） 衛詩（Jill）

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