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娛樂

【開箱】《八尺門的辯護人》 台港合作 「殺誡」論死刑存廢

【明報專訊】台劇《八尺門的辯護人》今年7月初在台灣公視、中華電信MOD及串流平台（Hami Video）首播，以印尼勞工殺害原住民阿美族船長，引發死刑應否廢除的討論，短短8集於7月23日播完後，翌日於影視串流平台Netflix上架，但港區Netflix近日才能收看。瀏覽台網，不少人讚《八》劇是節奏快且引發思考的律政劇，不讓近年廣受好評的《我們與惡的距離》及《人選之人-造浪者》比下去。

阿美族船長遭滅門 外勞兇手

《八尺門的辯護人》講述台灣基隆八尺門地區，原住民阿美族船長阿群一家三口遭滅門，包括年僅兩歲的女兒，兇手是印尼漁工阿布，束手就擒並將面臨死刑。辯護律師佟寶駒同樣阿美族出身，跟阿群是表兄弟，但一早離家外闖，很少往來，只偶爾回家探望老父佟守中。來自法律世家的連晉平，是高等法院司法的替代役（兵役），主張廢除死刑，某次旁聽後想多了解佟寶駒，因此主動提出協助他處理滅門案。官方委派的翻譯員可疑，佟寶駒遂請鄰居的印尼女傭莉娜幫忙，可是追查下去，發現案件並不單純，夾在族人與司法之間，佟寶駒也面臨衝擊。

此劇改編同名小說，曾獲第2屆鏡文學百萬影視小說大獎，作者唐福睿親自編劇及執導。他大學時主修法律，曾執業5年，其後才轉跑道赴美攻讀藝術創作碩士。編導法律相關知識豐富，加上先有小說文本，再轉為電視劇本，無論人物及劇情發展均紮實，情理兼備。編劇十分聰明，劇中議題衆多，遍及死刑存廢、族群偏見、外勞問題、官商勾結、司法與政治操弄等，但透過角色的處境製造衝突，而且一開始已告訴觀衆，兇手殺人證據確鑿，但是否罪不至死，無論屬外勞的兇手或遭滅門的原住民，均為弱勢社群，更挑戰觀衆對死刑的看法。劇中第一個戲劇衝突來自佟寶駒，身為律師的他，跟捕魚為生的族人已有矛盾，更因法律專業，要替殺害族人的印尼漁工辯護。另一重矛盾是佟守中年輕時遭壓榨爆流血衝突後被判刑，其間太太過勞而死，佟寶駒一方面討厭自己出身，與父不睦；另一方面透過兇案申辯，佟守中逐漸了解兒子，兩人的關係慢慢改變。劇中有一幕最能看到佟寶駒的處境，漁船副船長疑殺害外籍監察員，檢察官劉家恆着他以親戚身分去「摸底」，佟寶駒即時拒絕，「被抓的是阿美族（原住民），判死刑的是外勞，叛徒是我，帥的卻是你？」

台灣女星演印傭 表現亮眼

已故波蘭導演奇斯洛夫斯基（Krzysztof Kieslowski）拍過《十誡》劇集，以聖經的十誡探討當代人所面對的倫理問題。其中《十誡之五》論殺人，講述青年殺害的士司機，被判死刑，透過審訊及行刑過程，年輕律師質疑為何殺人是犯罪，法律卻容許以死刑去殺人？當中反思罪與罰、兩者的暴力。後來加長至84分鐘《殺誡》（A Short Film About Killing）的電影版本，曾贏得康城影展評審團獎。《八尺門的辯護人》同樣探討死刑，難跟《殺誡》比肩，卻以較通俗的方法讓觀衆反思法律體制是否符合人權。編劇安排角色陳令秋既是佟寶駒大學時期同窗兼舊情人，而且讀書時已是廢死的最堅實支持者。畢業後平步青雲，登上法務部長之位；可政界凶險，當執政黨面臨貪腐風暴，以死刑公投轉移視線，善謀略又狡猾的她，自知只是被擺佈的棋子，遂順水推舟，讓阿布被處決。劇集尾聲莉娜發現阿布用假護照且謊報年齡，犯案時根本未成年。佟寶駒在行刑前大鬧法務部，質疑為何忽視這些證據，結果被關在看守所；當知道阿布被處決，他大聲唱「所有的殺戮都一樣」。陳令秋事後才拿出誤判證據，把死刑的問題砸回給公衆，藉以影響廢死公投結果。最後公投還是贊成死刑票佔多，但廢票也創新高，跟反對票加起來，數目貼近贊成票，成為廢死運動一大突破。然而犧牲一個長期受虐的印尼漁工來成就偉大理想，又是否道德與正義，還是正邪之間的界線變得愈來愈模糊？

上述說來好像很沉重，其實來自馬來西亞的李銘順扮演佟寶駒，不時嬉皮笑臉搞氣氛。扮演莉娜的雷嘉汭十分漂亮，原以為她真的來自印尼，翻查資料才知道是地道台灣人，還有林依晨與黎姿混合體之稱；據悉為了此角它苦學印尼語，還跑到外傭聚集地方找人練習，演出令人驚艷。劇中莉娜跟連晉平的曖昧之情，佟寶駒買頭巾向她獻殷勤，都為嚴肅題材帶來喘息時刻。

此劇Makeville魯庭暉有份監製，為什麽在港先於Netflix上架，而非黃Viu播出，可另文再述。有台媒指出，《八尺門的辯護人》7月初在公視、中華電信MOD及Hami Video播出，雖有口碑，但迴響不大，直到同月底在Netflix上架後，網絡才出現大量討論。據台灣NCC（通訊傳播委員會）今年3月公布的調查報告顯示，雖然有線頻道觀衆還是最多，但台灣OTT平台去年付費訂閱中，Netflix佔了44.8%，冠絕所有同類平台，或許也說明《八》劇的熱度來源。

相關字詞﹕影視串流平台Netflix 台灣劇 開箱 八尺門的辯護人

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