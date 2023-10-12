《怪盜羅蘋3》非英語節目冠軍 首兩季再上榜 《碧咸傳》Netflix收視登頂

《碧咸傳》本月4日上架，主角碧咸全家總動員出席首映禮造勢，隨即掀起熱話，加上4集紀錄片內容豐富，除了見證碧咸在球壇起跌，也涉獵他的私生活，包括婚外情對夫妻關係的影響等，無論是否球迷，都想一窺端倪。截至本月8日為止，觀看次數已達1240萬，輕易把英語節目兩周冠軍《性愛自修室4》迫落第2位，真人騷《盲婚試愛5》亦退守季軍。

《無處逢生》2990萬觀看次數Netflix冠軍

非英語節目方面，法國劇《怪盜羅蘋》第3季開播即以1160萬觀看次數，取代德國劇《親愛的孩子》「四連霸」地位，後者連跌兩級排第3，原因是《怪盜羅蘋》第1及2季再度上榜，分別佔第2和第4位。韓劇以新上榜的《大力女子姜南順》排名最高，錄得160萬觀看次數佔第5位；遊戲比賽節目《魔鬼的計謀》、韓劇《戀愛不可抗力》及《盜賊之歌》順序排第6、7、9位。

英語電影以《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）與《叻女掌門人》雅麗茜亞蕭華史東（Alicia Silverstone）合演的警匪片《血色蛻變》成績最佳，錄得1990萬觀看次數，蟬聯英語電影榜冠軍，《絕對公平》及《愛在雲霄》分佔亞季。西班牙驚慄片《無處逢生》更以2990萬觀看次數，連續兩周在非英語電影榜登頂，同時成為Netflix上周最高收視作品。

宣布買紀錄片《Black Barbie》

《碧咸傳》叫好叫座，Netflix乘勝追擊，最近宣布購入另一紀錄片《Black Barbie》，講述1980年代首個黑人芭比公仔面世的來龍去脈，話說當時有3個任職Mattel公司的黑人女職員：Beulah Mae Mitchell、Kitty Black Perkins及Stacey McBride Irby，建議推出此產品，而Beulah正是本片導演Lagueria Davis的親戚。此片今年3月於美國SXSW電影節首映，多得《Barbie芭比》全球票房勁收14.3億美元（約111.5億美元），帶挈《Black Barbie》更觸目。

《苦毒計》公開最新預告片

另外，《哈利波特》大衛葉斯（David Yates）執導、《無聲絕境》愛美莉賓特（Emily Blunt）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）合演的Netflix新片《苦毒計》（Pain Hustlers），將於本月27日上架，昨日公開最新預告片。故事講述愛美莉飾演單親媽媽，為了改善母女生計，加入藥廠成為推銷員，不惜一切做成生意，努力向上爬的結果，卻是墮入犯罪騙局不能自拔。據報Netflix去年在康城影展斥資5000萬美元（約3.9億美元）購入播放權，令人期待。