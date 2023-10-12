【娛樂場】《大宋少年志2》 壞孩子化身英雄為和平獻身

經過嚴密選拔和審查，詭詐聰慧的元仲辛（張新成飾）、美貌聰敏的趙簡（周雨彤飾）、從不殺生的裴景（蘇曉彤飾）、絕不說謊的王寬（王佑碩飾）、軍戶出身脾氣暴烈的薛映（鄭偉飾）和喜歡美女的韋衙內（禾浩辰飾），6名少年因種種原因，或情願、或被迫，組成秘閣第七齋。

入學之初，6少年心裏各有小盤算，學習的同時把學齋鬧得雞飛狗跳，讓學官頭疼不已。在經歷一次又一次生死相關的任務後，一班少年逐漸成長，互相團結，用熱血及忠誠，為保衛和平獻身。

燒腦劇情 引觀眾猜真相

承接前作，掌院已死，舊密閣解散，原本隸屬密閣七齋的6名少年暗探不再需要聽誰的命令，但依然堅持赴西夏。上一部西夏的大將軍米禽牧北為讓趙簡答應他的求婚，綁走趙簡父親，5名少年決定一起營救趙父。各自成長後的3年，眾少年聚在一起，作出誓要達到目的，捨棄一切的決定。

觀眾曾擔心《大宋少年志2》主角會大換血，因張新成、周雨彤、王佑碩、蘇曉彤憑首部人氣急升，結果只有禾浩辰飾演的韋衙內換成付偉倫，其他5名少年角色都是原班人馬，可以保證角色的一致性。

編劇王倦的個人風格是用密集的多重反轉燒腦劇情，讓觀眾投入猜測真相，營造悲喜交集效果。導演王飛稱《大宋少年志2》在充滿搞笑反轉劇情同時，刻劃一班有不少缺點的壞孩子，幹了特別厲害的事，某種意義上，充滿另類的英雄浪漫主義。

張新成跟角色一同蛻變

張新成飾演的元仲辛古靈精怪、詭計多端，他表示在揣摩角色心理和展現細節方面下了很多工夫。除角色塑造，他在戲外不斷努力提升演技，在等待《大宋少年志2》開拍前，沒有停下腳步，不斷挑戰自己，讓內心變得更成熟，對角色有新的認識，將自己戲外的成長代入戲中，與角色一同成長和蛻變。《大宋少年志2》已在myTV SUPER上架。