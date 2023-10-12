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娛樂

唐詩詠愛貓離世憔悴亮相 姜麗文照顧患病兄減父擔憂

【明報專訊】唐詩詠、姜麗文與鄭麗莎昨日到將軍澳出席慈善義賣活動，唐詩詠與舊愛崔建邦所養的19歲愛貓銀仔日前離世，她心情受影響，臉容憔悴且長滿粒粒，席上分享孟加拉親善探訪感受，一度哽咽。她去年約滿離開無綫，有跟不同單位傾談演出，透露年底開工，不是拍無綫劇。姜麗文的胞兄姜文杰左耳早前受病菌攻擊耳膜神經影響聽覺，她幫忙照顧兄長，減少身在加拿大的爸爸秦沛擔憂。

記者：鍾一虹

唐詩詠受訪時表示早前到訪孟加拉7天，知道當地的女孩遭遇感到非常感觸，「我搭飛機去孟加拉，所需時間等同一個日本旅程，兩個地方是兩個世界。當地女仔都知自己命運，若沒有人幫，15歲就被迫接受童婚，未發育完成便要生小孩，但她們仍很有夢想、很積極」。她稱早年已接到機構邀請參與慈善行，但一直忙拍劇，到今年終於成行。早前她又到內地探訪患先天性心臟病的小孩，回港後持續收信，打算集合不同故事再分享給大眾。問到有否為照顧愛貓而停收信？唐詩詠黯然說：「牠都走咗啦。」然後靜止不語。

談到工作，唐詩詠透露正在跟不同單位洽談拍攝新作品，有電影和劇集，預計年底開工。是否無綫製作？她說：「是外面的，我覺得演員不應該被限制。」她之前一直埋首寫劇本，會再蒐集資料努力寫。

姜文杰積極治療 情况好轉

姜麗文成為助養人，看着受助者由嬰兒長至兩歲大感到開心，期望將來可到當地探訪。她的哥哥姜文杰左耳早前受病菌攻擊耳膜神經，令聽覺受影響，姜麗文說：「哥哥好勇敢，最近去不同醫院睇醫生做治療，暫時跟他講話要站在他右邊，哥哥覺得情况已有進步。」

身為妹妹的她最近頻頻下廚，幫忙照顧兄長，希望讓身在加拿大的爸爸秦沛減少擔憂。提到她久未出現無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，姜麗文解釋早前去了日本拍攝，又轉飛保加利亞上了幾日跳舞班，日前已再入劇組，很快跟觀眾見面。

相關字詞﹕姜麗文 唐詩詠

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