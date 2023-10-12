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娛樂

因負評焦慮不安長期失眠 單身蔡思貝未雨綢繆 調理身體雪卵

蔡思貝入行10年失眠焦慮 被雙面人背後中傷 學識保護自己

【明報專訊】32歲蔡思貝2013年當選港姐亞軍入行，回顧10年演藝歲月有得有失；往後10年，她希望事業更上一層樓。外表精明的蔡思貝，事實很易信人，試過遭朋友、同事，甚至前度出賣，難忘有工作伙伴，以為惺惺相惜無所不談，結果對方在背後說她好麻煩，她非常傷心，現在懂得啟動自我保護程式。對於負評纏身，她承認曾感驚恐焦慮，現在學習調節從容面對。談到與胡鴻鈞的關係，蔡思貝稱與胡鴻鈞好愛護彼此，很珍惜這段情誼，強調目前單身，希望真命天子早日出現，並打算調理好身體雪卵準備日後生仔。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

蔡思貝未入行前曾擔任保母，十分喜歡小朋友，為實踐將來成為母親心願，待調理好身體便打算雪卵為日後準備。另一計劃是領養，幫助一些不幸的小朋友，「當然要有一定經濟能力、付出時間和愛心，再得到另一半共識才可以」。

過去曾與洪永城、王浩信、張振朗、余德丞和胡鴻鈞等傳緋聞，被封「緋聞女王」的蔡思貝澄清自己是長情的人，談到與胡鴻鈞的微妙關係，「我好珍惜他這個人，我們的友情和交情，是好愛護對方，現在跟他是好朋友」。她強調目前單身，沒有拍拖，如果將來的另一半不介意，會公開分享開心事。蔡思貝身邊好友陸續有自己的家庭和小朋友，朋友安排飯局欲介紹男仔，但她患上拖延症，一直未應約，決定暫時以事業為先。

感情豐富氾濫 害怕自討沒趣

蔡思貝2020年憑《踩過界II》「癲姐」一角奪視后，近年多演紀律部隊或執法人員角色，較硬朗剛烈。在播映中的《你好，我的大夫》，首次飾演外冷內熱、仁心仁術的中醫師，大獲好評。她透露獲此好角色全靠「吸引力法則」，「我喜歡千變萬化，演員沒有演出定律，在不同階段會吸引不同角色。如早年演『癲姐』，那時很沒自信，多謝監製林志華給予機會。一直很希望有不同監製發掘到我，演衝動硬朗人物外的另一面。收到《大夫》劇本時，終於有緣與監製方駿釗合作，讓我嘗試演個性內斂、喜歡隱藏感覺的醫師，自己某程度與角色幾似」。

受水瓶座個性影響，蔡思貝形容自己非常極端，面對信賴又有安全感的人，可以毫無保留；否則平日她像劇中的「程醫師」收收埋埋，築起一道保護牆，「水瓶座的人感情豐富好易氾濫，如果次次全部表現出來，好驚嚇怕別人，而且未必得到同等回報。我寧願默默做，你感受到最好，如果只看到我表面，亦無謂解釋太多。最驚拋個心出來，對方沒有共鳴，結果自討沒趣」。

被人背後中傷 有苦自己知

表面處事精明，事實太易信人的蔡思貝試過遭朋友、同事，甚至前度出賣的不快經歷，現在懂得啟動自我保護程式。她舉例，「有些工作伙伴，表面同你好朋友，以為惺惺相惜好投契，什麼都可以傾，結果他在背後說『蔡思貝好麻煩！』聽到此話我好傷心。正如當年我和張振朗拍劇，大家太熱愛演戲，凌晨收工仍不停討論點去演。有些人在背後另有睇法，我同自己講『哎，又中箭了！』」

蔡思貝在《你好，我的大夫》有多場細膩內心感情戲，呈現不同層次的演技，網民封她為劇中「實力擔當」。她稱拍攝時一度質疑自己不識做戲，卡在樽頸位，後來明白只要不認為自己是萬能，用統一模式去做，然後反覆思考不停提醒自己努力試出更多可能性，終找出最滿意效果，「過程是種折磨，不過為了繼續去打敗和否定自己，才會做出成果，我好享受這種自虐折磨」。

曾抱怨「點解唔放過我」

10年演藝歷練，長期日夜顛倒缺乏休息，導致蔡思貝生理時鐘出問題，放工後腦袋仍不肯「熄機」照記劇本對白，久而久之長期失眠。拍劇令她感到壓力和焦慮，想放鬆心情，但不成功，她相信部分是受外界的指指點點影響，「只要『蔡思貝』3個字出現，好簡單的事會受到抽秤挑剔，小小事也批評我做錯。自己會驚又恐懼，愈來愈發覺做每個細節都不可以行差踏錯。自知這樣不健康，也想去改變，試過用問心無愧的心態面對，一心做好演員崗位，卻不是想像中簡單」。

蔡思貝現在學習每日調節自己，用從容、專業、隨遇而安心態面對，縱使再有負評，都淡然處之，「以前收到排山倒海的批評，會問『點解唔放過我呢？』好開心此劇讓大家看到另一個蔡思貝，收到正面評價是鼓舞，還令原本對我沒感覺，或者討厭我的人改觀，能扭轉他們的觀感是十分難得」。她最開心獲真正醫師讚演出時手勢正宗專業，中間經歷多少苦功和折磨也感值得。

場地提供：Artisan Lounge@K11 MUSEA

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