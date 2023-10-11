安祖蓮娜祖莉新片《Maria》演歌劇名伶 造型曝光

被譽為20世紀歌劇女王的瑪麗亞卡拉絲，雙親是美籍希臘移民，她1923年在紐約出生，自小展現歌唱天分，及後隨母回到希臘入讀雅典音樂學院。她被視為意大利「美聲歌劇」（bel canto）復興的代表人物，兼備高超演唱技巧和舞台表演能力；最近亦拍成傳記電影《大師級愛情》的美國指揮家伯恩斯坦（ Leonard Bernstein），曾形容瑪麗亞卡拉絲是「歌劇中的聖經」，可見其影響力。另外，她與希臘船王奧納西斯（Aristotle Onassis）的一段複雜感情，也備受公衆關注。事實上柏比路拉林前作《第一夫人》，奧納西斯正是為了迎娶積琪蓮甘迺迪而跟瑪麗亞分手，後者被指因此大受打擊。

柏比路拉林繼《史賓沙》後再與編劇史特芬尼特（Steven Knight）合作，除了安祖蓮娜祖莉，《犬山記》高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）及《手足情未了》維拉莉亞哥連奴（Valeria Golino）亦有份參演；據報片中會集中瑪麗亞卡拉絲1970代的最後歲月。