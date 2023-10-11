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娛樂

《王冠6》結局分拆 上半部11‧16首播

【明報專訊】影視串流平台Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）昨日公開第6季首條預告片，作為整個故事最終章，今季收視有望再創新高，因此決定把最後10集分拆成上下兩部推出，前4集將於11月16日首播，後6集延至12月14日上架，且看能否刺激收視倍增。另外，Netflix紀錄片《碧咸傳》大受歡迎，被指是「萬人迷」碧咸（David Beckham）助手兼小三的Rebecca Loos，在節目播出後首度開腔回應網民的惡意留言。

《王冠》講述英女王伊利沙伯二世的傳奇故事，2016年首播至今已推出5季，第6季亦即最後一季迎來結局，從昨日公開長約1分鐘的預告片可見，曾在第1至4季先後飾演年輕和中年英女王的《登月第一人》嘉莉霍爾（Claire Foy）及《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman），背影隱約出現在白金漢宮，並分別透過電視節目的黑白畫面和相架內的照片，藉以喚醒觀眾的集體回憶。

《哈利波特》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）飾演晚年英女王壓軸登場，透過旁白「王冠是恆常不變的象徵，是你的本質，而不是你做的事情，我們總會失去自己的一部分本性，我們全都作出過犧牲，這並不是個人選擇，而是責任，但我放下的……人生呢？我放棄了的那名女子……」暗示《天能》伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）飾演的戴安娜王妃，將在今季遇上車禍，為全劇製造高潮。

另外，今年3月有網民在蘇格蘭「野生捕獲」劇中飾演威廉與凱特的新演員艾德麥維（Ed McVey）及美琪貝拉美（Meg Bellamy），疑似在當地拍攝聖安德魯斯大學讀書時邂逅的場面。暫時未知他倆的戲分，將會安排在前4集抑或後6集面世。

《碧咸傳》大熱 小三破緘默

提起Netflix，回顧英國「萬人迷」碧咸球壇生涯的紀錄片《碧咸傳》（Beckham），本月4日上架後大受歡迎，其中最具話題的部分，該是重提碧咸於2004年跟女助手Rebecca Loos的出軌傳聞，雖然在節目中並沒指名道姓，但當年英國小報鋪天蓋地報道，令到現已轉行擔任瑜伽教練的Rebecca Loos，再度惹起關注，甚至成為部分網民攻擊對象。

在Rebecca Loos的社交媒體Instagram帳戶，最近湧現不少「黑粉」惡意評論，但亦有不少網民留言支持，有人表示「這名可憐女士受到攻擊的次數，多得令人震驚」，亦有人看不過眼，「很多媽媽級的黑粉……女人何苦欺負女人？」Rebecca Loos保持緘默多時，終於首度開腔，選在其中一名支持者的留言下回應，「多謝你，對於惡意批評，我盡量以幽默回應」。

相關字詞﹕碧咸 伊莉莎白戴比基 艾美達史丹頓 奧莉菲亞高文 嘉莉霍爾 王冠

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