【娛樂場】潘釗彤《Say Nothing》 投資6位數 儲備全清袋

改曲風形象 破格求變

為了自資出歌，釗彤去年已開始喪打工儲錢，「做採購、拍攝製作、在pop up store做sales、初創公司做業務擴展等，接觸不同層面，我沒有特別計算同時做幾多份工，現在我也有幫人寫歌填詞，是我最感興趣的工作」。身兼多職的她只有犧牲睡眠時間，笑說新歌到日本拍MV是頗肉痛的決定，平日她不太花費，但對東京有情意結，讀書做part-time好辛苦儲錢也為了到東京旅行。今次幸運地MV導演Yuri正在東京，她因此慳了錢，團隊也盡力協助，「完成作品後，看MV和細味歌曲，一切也值得，對我而言這首歌是很大突破，以往我的歌種比較暗黑風，今次大反轉，有小清新氣息，新嘗試跳出框框，效果很好」。

歌曲創新風格外，釗彤的MV造型也有新鮮感，「MV有一個澀谷街頭造型係粉紅色同紫色為主，Stylist幫我試衫時我唔係好接受，有少少不安，睇完MV發現效果好好，原來自己都carry到咁colorful同Y2K風嘅打扮」。穿和服令她成就解鎖，笑言在猛烈太陽下穿和服，發覺自己有新技能「控制出汗」。

舊拍檔任監製 引導飈高音

《Say Nothing》編曲與監製XTIE是香港第一人於美國格林美獎Recording Academy的「Press Play」系列演出歌曲《Skin》的新生代音樂人。釗彤跟XTIE曾是「陳輝陽 X 女聲合唱」成員，二人因此認識，她做好新歌demo便給XTIE，對方爽快答應合作。釗彤回味錄音過程，XTIE引導她唱出跟平時不一樣的聲音，「連最高音的ad lib部分也是我唱，自己都估唔到可以唱到」。

釗彤認同追求音樂夢要很多付出，其中包括金錢，「想做攝影師要添置器材，我想做音樂、拍MV，金錢的付出是其中一樣，但中間過程我會賺到特別體驗，擁有自己作品，又可以將想講的事情以好靚的形態表達，很享受，覺得所有也值得。好多獨立歌手都係咁，用作品代替說話，只要堅持下去一定會有所得着」。