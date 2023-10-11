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娛樂

搶先COLLAR開處女騷 Lolly Talk撐周國賢非「猥瑣大叔」

【明報專訊】女團Lolly Talk將於11月29日假九展舉行首個演唱會《Lolly Talk Little Things Concert 2023》，8名成員昨日出席發布會，吸引大批波板糖（粉絲暱稱）到場支持。成員分享準備演唱會感受，郭曉妍（Ah Yo）未開聲已感觸落淚，她們又首唱新團歌《二人限定故事》，曾美欣（MeiMei）透露成員積極收身，希望讓大家看到靚身形。陳紀澄（Tania）活動後趕回大學考試，她表示準備演唱會不會影響學業。

拒談是否邀COLLAR任嘉賓

被指搶先同屆參加《全民造星IV》的COLLAR舉行首個演唱會，是否覺得吐氣揚眉？Lolly Talk稱只覺得到機會，終於踏上屬於Lolly Talk的舞台，沒想過那麼快開騷，強調與COLLAR是朋友，大家按自己的步伐，沒有刻意比較時間上的快慢，雙方互相支持加油，前幾天趁鄭芷淇（Elka）、黃敏蕎（阿妹）和黃詠霖（阿蛋）生日，COLLAR成員許軼（Day）有一起出來慶祝。

劉綺婷（Yanny）說：「我平時有約Winka（陳泳伽）出來玩，我們是中學同學，但開騷未講給她知。」她們透露演唱會會邀請嘉賓，問會否邀請COLLAR？她們大賣關子。

早前Lolly Talk成員各自跟周國賢合照，周國賢環抱Yanny和阿蛋，遭網民怒轟似「猥瑣大叔」。Yanny與阿蛋為周國賢澄清平反，強調對方絕對沒有碰到二人的敏感部位，「好安全，完全掂唔到，無事。他是我們工作路上很重要的伙伴」。

記者：林祖傑

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