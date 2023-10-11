動作演員孟海食道癌離世 終年65歲 侄女孟希璘：走得安詳

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孟海離世消息前晚傳出，他的胞弟孟龍女兒孟希璘向傳媒證實噩耗，表示二伯孟海去年發現患食道癌，當時情况已經比較差，搵了很多醫生及治療方案，圈中不少藝人及二伯的師兄弟都有幫忙，但未有好轉，前晚走的時候好安詳，她與家人都好難過，有關二伯的喪禮稍後公布。

30年前患肝病差點無命

圈中好友聞孟海死訊感惋惜，盧惠光在社交網上載與孟海合照，留言悼念：「海哥，好兄弟一路好走！下一世再見你做主角我做導演！永遠懷念你！」姜皓文分享與孟海合照寫道：「海哥，永遠懷念你！」楊紹鴻主持的香港電台節目《一起走過的歲月》，今年3月播出盧惠光與孟海受訪一集，孟海在節目中自爆30多年前曾差點無命，「30歲拍《皇家戰士》時患肝病差點死，幾乎末期，當時身兼多組日夜開工，差點暈倒」。盧惠光稱孟海當時眼好黃，催促他不能不看醫生。

楊紹鴻接受《明報》訪問，他說跟孟海第一次合作是《殭屍道長》，過程相當愉快，估不最後見面是錄影節目《一起走過的歲月》。孟海給他印象是好得意，說話又快，有時真的聽不清楚他講什麼，所以有好多笑話。楊紹鴻稱孟海好少拍電視，由於要現場收音，孟海好緊張。他稱該集節目去年7月拍攝，見對方好精神，不知道是否有病，並讚孟海是非常好的人，鍾意幫人。

舊愛羅芙洛感慨世事無常

曾與孟海拍電影《皇家師姐》而譜戀曲的美籍女星羅芙洛，在社交網發文悼念，羅芙洛表示自己在前一天訪問中才提到孟海，惜天人相隔，世事無常。孟海與羅芙洛當年曾拍拖5年多，但因地域關係最終由「婚」變「分」。孟海早前在訪問中表示羅芙洛當年想結婚，「那時我只得26歲，對我來講梗係唔得，一結婚我要去美國，她一定要回美國，後來她回美國繼續拍戲，有叫我去拍，有澳洲同其他地方，我一部都冇接，因那時不太想」。

錢小豪在嘉禾年代已認識孟海，相交數十年。他回覆《明報》表示對孟海突然離世，感到惋惜和人生無常，「兩三個月前才從行家口中得知孟海病重。他是一個幾頑固的人，無講人知他患病，不想大家擔心。我和他合作過幾部電影，他第一部執導的電影是我做男主角。最後一次見面已是五六年前，一齊拍港台劇《同里有親》，每晚開工好開心，閒來傾偈，懷緬以前的事。孟海為人好好，聽聞他走得好安詳，都有點安慰」。

李小龍欽點客串《龍爭虎鬥》

孟海7歲拜刀馬旦粉菊花師傅學習京劇，與陳寶珠、蕭芳芳、林正英、董瑋、尊龍、惠天賜等是師兄弟，以童星身分演出不少電影。曾客串李小龍主演的《龍爭虎鬥》，孟海曾在訪問分享跟李小龍合作點滴，「係佢（李小龍）叫我客串，只係幾個鏡頭，仲特登畀個特寫近鏡我，當年在片場，李小龍要我一直跟着他，戲外要幫手跟頭跟尾，有時又和我玩兩招」 。

孟海之後成為洪金寶的洪家班成員，與楊紫瓊、甄子丹及成龍多名巨星合作，參演電影過百部，包括《皇家師姐》、《鬼咬鬼》和《密宗威龍》等。孟海打得又演得，憑《皇家師姐》獲得第5屆香港電影金像獎最佳男配角。孟海在港最後一部參演電影是疫情前伙姜皓文和廖子妤合演的《曾經擁有》，他飾演看更。