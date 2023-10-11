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娛樂

林敏驄演慈父拒與伍詠薇拍親熱戲 吳肇軒讚搞笑不過時

觸電｜Yanny笑稱賄賂導演加親熱戲 柯煒林為打機而走堂

【明報專訊】林敏驄、伍詠薇、柯煒林、吳肇軒、陳穎欣及羅莽昨日出席電影《觸電》開鏡禮。林敏驄承接劇集《下流上車族》人氣，戲中再演慈父，跟伍詠薇飾演離婚夫婦。他表示沒太多煽情放「催淚彈」，希望帶歡笑給觀眾。有否為電影練打機？他笑說：「打什麼機都好，我仲操吓肌。」伍詠薇指林敏驄搞笑又玩得，演技變化多端，幸招架得住，表現令對方滿意，讓大家可準時收工。問到有否親熱戲？林敏驄笑稱私下否決了；伍詠薇笑說：「我想有親熱戲，但沒安排，可能我不是林敏驄杯茶。」

陳穎欣想賄賂導演求加戲

柯煒林、吳肇軒及陳穎欣飾演電競隊友，陳穎欣笑稱與柯煒林的感情戲集中在打機世界，「遇到美男子沒有親熱機會，覺得有點可惜，或者想辦法賄賂導演，看可否加戲」。吳肇軒最近重溫林敏驄的綜藝節目《開心字典》，大讚對方瘋狂搞笑方式，數十年都不過時。三人均稱是電競遊戲發燒友，陳穎欣曾參加電競明星賽奪亞軍，贏了5000元獎金，但有感參加電競賽緊張過開演唱會，試過在賽事中途胃抽筋，「記得有年跟Cheronna（吳嘉熙）參加完叱咤頒獎禮，一身隆重打扮一齊去網吧打機」。柯煒林笑言打機不算叻，「我在遊戲中殺不到敵人。以前讀大學試過因打機走堂，近年已沒再打機，今次為拍戲才操『機』」。吳肇軒自爆年輕時愛流連網吧，試過連續打機12小時。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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