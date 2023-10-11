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娛樂

首談離婚 與袁劍偉不涉金錢糾紛 讚女兒堅強 林嘉欣：最艱難時刻已過

【明報專訊】林嘉欣與導演袁劍偉結婚12年，婚後育有兩女兒Kayla及Sofie，夫妻一直給人恩愛感覺，是圈中公認的模範夫婦，不過今年7月他們發聲明承認離婚，指12年夫妻關係走到盡頭，會共同撫養女兒。林嘉欣回復單身後昨日首度回應離婚，表示最艱難時刻已過，離婚不是世界末日，跟前夫仍是朋友及家人，為照顧兩女兒常聯絡。她透露離婚前一家四口開家庭會議，女兒最初不接受爆喊，後來比大人更快適應父母分開。有傳因育兒和金錢問題成離婚導火線，她指兩人因價值觀不同分開，暫未想接受第二春，生活和工作好忙。

記者：鍾一虹

爆出離婚消息時，有指林嘉欣帶兩女兒返加拿大生活，又傳婚姻觸礁因夫妻管教女兒方式出現意見分歧，還傳涉及金錢糾紛。林嘉欣與袁劍偉之後發聲明承認離婚，稱12年婚姻生活無奈走到盡頭，但永遠是一個家庭，共同撫養孩子。林嘉欣回復單身後一直醉心陶瓷藝術，8月舉行陶瓷展覽時拒絕受訪。事隔兩個月多，林嘉欣重新出發，昨日到尖沙嘴出席護膚品牌活動，打破沉默首談離婚原因及感受。

整陶瓷療癒減壓

林嘉欣表示近期沉迷陶瓷藝術，開心早前跟韓國著名陶藝家姜俊榮一起拍廣告，在對方身上學懂很多，她說：「整陶瓷很療癒，可以減壓，在戲劇外，有另一個媒介發揮創作，非常滿足。」她表示離婚後心情已平復，最艱難時刻已過，現時經常為照顧兩女兒跟袁劍偉聯絡，「我和袁導演仍是好朋友，始終都是一家人，離婚不是世界末日，大家都是成熟的人，為小朋友努力」。

有傳與袁劍偉因育兒和金錢糾紛成離婚導火線，林嘉欣說：「傳聞啫！」問到袁劍偉是否將太古城物業轉讓給她？她避談道：「傳聞就讓它停在傳聞裏。」

離婚因價值觀不同

問到離婚原因？林嘉欣說：「大家價值觀不同，家家有本難念的經，做這個決定是經過思考和討論得出來，希望大家能各自精彩，用正向方式帶小朋友，若我要開工，兩女兒就交給對方照顧。」可會迎接第二春？她表示暫沒有想這方面，因為生活和工作好忙，年底將赴台灣跟張艾嘉（張姐）合作拍戲，非常期待，「張姐是好戲之人，大家相識幾十年，終於有機會合作！」

沒令女兒留任何缺失

林嘉欣讚兩女兒堅強，面對家庭巨變，適應比大人強，「兩個女最初接受不到，都有喊，我們一家四口不停溝通，又開家庭會議，好正面處理件事，所以她們一直都知道狀况、決定和未來安排，當時間經過了，她們都發現父母分開住，各自開心很多。最好就是袁導演與我的關係沒有令兩個小朋友留任何缺失，這是最關鍵的」。

相關字詞﹕離婚 袁劍偉 林嘉欣

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