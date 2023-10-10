【娛樂場】ViuTV《擊戰II》 加強鼓手背後故事 拍子打入人心

四強衝出香港到台灣交流

《擊戰II》主持李健宏（KB）與呂珮琳（Elsie）首次拍檔，導師陣容包括上季導師之一的黃偉勳（鼓王勳）；身兼鼓手、編曲、監製與經理人的李一丁，是本地Hip Hop界中堅分子，以及獲恭碩良賞識入行的沈彥竑（Jonathan Sim），他跟不少歌手合作，包括（盧瀚霆）Anson Lo、張天賦、許廷鏗、陳卓賢與姜濤等。節目中3導師挑選學員，展開多回合比賽，有分組訓練和集訓。除會跟歌手與樂隊「大jam特jam」，最後四強鼓手會衝出香港，到台灣與當地音樂人交流學習與比賽，誕生新一屆鼓后。

12名參賽者中年紀最細的Luna，報名參賽時只有10歲，鼓齡5年、Jaedyn（鼓齡10年） 、Tsz Yan（鼓齡9年）、阿瑜（鼓齡10年）、Noel （鼓齡8年）、Suki（鼓齡9年）、Yola（鼓齡3年）、 Hazel（鼓齡兩年）、Fingfing （鼓齡14年）、小伍 （鼓齡13年）、Lisa （鼓齡7年）、Sophia（鼓齡13年）。

偶像AK無主持 Hazel勁失望

年紀最小的Luna成為眾人焦點，舞台表演經驗豐富，其社交網有BB時期的她咬奶嘴打鼓短片，非常可愛。剛11歲生日的Luna年紀雖小，但非常獨立，沒需要特別照顧，在舞台上呈現鼓手風範，導師讚她跟成人「有得揪」。小伍是樂隊晚安莉莉鼓手，主持心目中的冠軍人選，由於身材嬌小，被KB形容「大大力唔使畀伙食」，打鼓技巧冇得輸，但欠自信或對表現有影響。Fingfing是上季入圍者，但最早出局，Suki跟阿瑜有參加上季海選卻不入圍。

Hazel鼓齡只有兩年，KB爆她參賽為追星，上季睇《擊戰》為捧主持之一MIRROR副隊長江𤒹生（AK）場，因此學打鼓，短短兩年時間可以擊敗眾多鼓手入圍。不過當Hazel知道AK今季不是節目主持時，被大爆無奈得反白眼，難掩失望之情；Elsie𧨾她會將她的打鼓片段轉發給AK看。

目的推廣打鼓文化

監製陳榮昌被問《擊戰II》跟上季有什麼分別？他回應《明報》稱節目堅持採用專業打鼓比賽規格，不想過分綜藝化，但也有檢討改進，增加了夾band的篇幅，以及加強描述鼓手背後的故事，「人」的故事最吸引。兩年前製作《擊戰》目的是推廣打鼓，節目播出後一班導師反映學生增加不少，陳榮昌說：「其實打鼓幾乎是每個人經常看到和經常聽到，但未必人人有研究，《擊戰》有間接推廣作用。」

《擊戰II》15集 1小時節目

播映日期︰10月9日（周一至五） 晚上9時30分