相隔5年推新專輯 陳奕迅簽過千唱片感觸落淚

簽名期間Eason突然眼紅紅，更低頭抹淚水，名副其實簽到喊。他解釋一時感觸，這張唱片是很多人的心血成果。Eason忘了多久沒做過簽名會，上次出碟是2018年，當時有簽了一些唱片給朋友留念。記得很多年前他曾在簽名會中，連電話號碼也寫在唱片上，工作人員反問他是什麼東西？Eason笑言：「我都唔知寫咗個咩號碼。唔知當年個歌迷仲有冇保留張唱片呢？有影番張相upload畀我睇吓，好想睇番。」

「Figure教父」一手包辦唱片封面

《CHIN UP！》專輯設計由香港「Figure教父」Michael Lau一手包辦，特別為Eason繪畫一幅畫作為專輯封面，用充滿童真風格去描畫一個調皮的小孩玩攀登架，令整個成品充滿無憂無慮的童年喜樂。

娛樂組