被控黑箱作業 後援會Admin團隊宣布解散重組 呂爵安如常跟粉絲互動 未有表態

娛樂組

Edan後援會引爆是非，源於自稱「EFC（EDAN LUI FAN CLUB）總務部Leader」爆料，稱對Admin團隊的行為看不過眼，對爵屎（粉絲暱稱）稱為「白卡」，又設黑名單不讓他們抽中活動門票，有人將這些對話截圖公開，引起軒然大波。爵屎就事件熱議，愈演愈烈，有爵屎稱後援會Admin不尊重Edan決定，透露Edan曾親自回覆USA EFC，批准相片作應援之用，但香港EFC不滿Edan回覆USA EFC。爵屎深感不滿，更發起「adminleaders請解散」、「adminleaders請向呂爵安及爵屎道歉」等字句洗版。

前晚Edan後援會Admin在群組宣布團隊完成交接後解散，並交代後續活動安排。其中包括會員的會籍會保留及延期至下一任團隊，現正售賣的周邊產品會停止發售，已付款的會安排退款。

Admin向Edan道歉

後援會為註冊公司，後援會Admin稱現正進行年度審計，公司會在處理交接後解散，銀行戶口屆時亦會取消，餘下款項會以呂爵安名義捐出。後援會租用的工作室租約未滿，下屆團隊可以繼續租用或轉租。

後援會Admin就事件向Edan道歉，但未提及團隊中有人對其他爵屎的侮辱與道歉。其後有自稱是爆料人，承認公開後援會Admin團隊對話是不對，這樣做是因為自己過唔到自己嗰關。

爵屎不滿處理方法

有爵屎不滿後援會Admin團隊的做法，留言：「點解要用最差方法？點解唔係改選而是解散？搞到有位畀人攻擊自己粒仔（Edan）？」早於去年Edan的後援會已有糾紛，當時有一班爵屎向ViuTV發公開信要求後援會更換Admin團隊。昨日Edan如常在社交平台限時動態貼相，他跟一班爵屎講morning，然後開設「早晨專區」跟粉絲互動，沒有介入後援會事件。