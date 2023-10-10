炎明熹翻唱《Dear My Friend,》落淚 姜濤隔空鼓勵：很棒加油

檢討演出 仍有很多不足

Gigi回味首場演出，表示每一個環節也感印象深刻，特別是見到「大Gigi」（梁詠琪）真人，感榮幸與開心。她檢討今次演唱會有很多地方做得不足，「我相信喺上天安排，畀我有更多時間準備同裝備好自己，等我下次再開演唱會時，可以做得更加好，正如第一晚演出，我喺台上講過，雖然唔知道我啲fans陪我行幾耐同行幾遠，但我會承諾大家，會做一個你哋值得支持嘅歌手炎明熹」。

炎明熹在演唱會唱姜濤《Dear My Friend,》感觸落淚，並說：「姜濤先生將這首歌送給他已離世的朋友，我就將這首歌送給愛惜我的朋友、陪伴我成長的粉絲，他們是我很大的動力。我說『送給曾經的自己』才忍不住眼淚。人長大了，從前的自己或許不見了，希望她會回來。我覺得她會回來，我會等她，希望可以再次遇見她。」姜濤有留意Gigi演出，在社交網限時動態轉貼對方感觸落淚片段，隔空鼓勵留言：「很棒加油」。

娛樂組