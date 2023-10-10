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娛樂

開慈善騷助患癌兒童 三代同堂演出踩女兒歌藝 讚孫仔有天分

【明報專訊】黑妹有份創辦的星濟義工團，10月30日假香港文化中心音樂廳主辦《星濟．好聲音慈善音樂會》，全數收益捐助兒童癌病基金，是癌症病患黑妹的意願。她透露音樂會入紙時原以個人演唱會申請，但她的身體出現問題，肥媽（Maria Cordero）便給予意見，着她聯同彭家麗、韋綺姍一齊搞，反正都是為慈善，幫有癌症的小朋友出一分力，「所有門票不會撇除開支全數捐出，幫助患癌兒童買藥，所以叫身邊朋友每人捐一萬資助舞台，肥媽第一個支持，真的好多朋友支持我，十分感動」。

黑妹稱當年媽媽唱粵曲同是幫癌病兒童籌款，今次也選擇捐助同一機構，秉承母親所做過的，加上本身亦是癌症病人，很明白癌症小朋友家長的感受。黑妹稱患病期間，女兒蔡穎秋也很擔心她。

提到女兒參加無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》時，黑妹自爆一直禁止女兒當歌手，直到蔡穎秋成家立室才批准追夢，黑妹表示從不教女，認為和女兒做朋友，對方有什麼都和她講就得，不讓女兒唱歌，全因她沒天分，反而未夠10歲的細孫仔陳永昊對音樂十分有天分。

不想孫仔靠唱歌搵食

黑妹於音樂會首次與女兒、細孫仔同台表演，聽細孫仔唱《We Are The World》大為感動，大讚唱得好，她笑道：「細孫仔有天分關婆婆事，女兒就唔得啦，自己個女都係咁踩。」儘管細孫仔有天分，但她直認不想細孫仔靠唱歌搵食，「當興趣就得，這一行真的好辛苦，亦都講運氣，運氣不好，會更加吃力」。

記者：林祖傑

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