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娛樂

戰勝癌魔戒盡惡習 63歲李麗霞認無樂趣卻活得精彩

黑妹回顧近50年歌手生涯 任性半生 為孫兒戒惡習

【明報專訊】63歲李麗霞（黑妹）回首將近50年歌手生涯，當年13歲輟學立志當歌手，17歲未婚產女，任性半生。2017開始身體出現警號，她先發現頸椎有腫瘤，其後肺部確診癌症接受切除肺葉手術，再發現腦部有腫瘤，一次又一次跟癌魔搏鬥，為了健康戒煙戒賭，早睡早起改盡壞習慣。黑妹自嘲現時人生沒有什麼樂趣，但此時此刻活得最精彩，現在有孫萬事足，深信人要有正能量，無論高低起跌，總會找到一條光明路。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

黑妹2017年發現頸椎有一個直徑4厘米的腫瘤，之後肺部確診癌症，接受切除左邊肺葉手術，再發現腦部有腫瘤，她稱雖切除了癌細胞，亦沒有繼續擴散，毋須繼續接受治療，「但我覺得其實有癌病的人是不會好番的，不會斷尾，有時是上天注定，好多朋友都話不覺得我有病，總之開心過一日，唔好理呢件事，如果唔係會過得好辛苦，之前每年都有舊嘢畀我，差不多每年都入一入手術室，希望以後都唔需要」。

被尹光嫌棄煙味臭到想嘔

黑妹不禁語重心長告誡年輕一輩，不要如她後生時那麼百厭，弄得現在年長要還身體債，為健康她亦戒盡惡習，「廿歲就吸煙，曾經和尹光拍電視劇被嫌棄隻手啲煙味臭到想嘔，2019年終於戒到，最主要是孫仔細個時，我一抱他就話婆婆好臭，既然有病就索性戒煙，都唔想畀個孫話我臭，𠵱家香晒。現在老咗記性差咗，打得麻醉藥多，又早瞓，連麻將都唔打，又冇拍拖，戒色、戒賭、戒煙，咩都戒晒，冇咩人生樂趣，不過𠵱家我先活得精彩」。

患肺癌加上幾年疫情，黑妹承認心情曾經很灰，「又唔知自己幾時死，疫情無工作真的好慘，好似接受死刑咁，唯有先好好照顧自己身體，休息下，經契女羅敏莊介紹，決定學唱歌增值自己，跟唱歌劇的後生仔老師上堂開番把聲，我有段時期轉做製作，經常在喇叭底講嘢，搞到失聲，我不是要老師教我唱首歌，而是要老師教我開番把聲」。她稱以前唱歌是為搵食，現在唱歌是享受舞台，完全是兩回事。

認大使 做乜生意都蝕錢

黑妹13歲輟學立志當歌手，由荔園、酒樓、夜總會、酒廊、再唱到內地歌舞廳，隨後決定回香港發展，1983年參加第二屆新秀歌唱比賽，但拒絕簽約唱片公司，「邊有人記得我吖，記都記呂方啦！我輸咗冇失望，因為我根本不想入圍，當時大住個肚，有個女性朋友幫我報名，無論在酒廊如何唱到澎澎聲，比賽就是比賽，參加時揸住支咪都驚，加上我的運氣總是平平，要搵錢養女，如果不捧我，我咪要坐響度等？」

黑妹回想當年一日唱7場餐廳酒廊，每日搵好多錢，「不過參加新秀確令我加了人工，入了15強，在利舞臺參加總決賽後，無論賽果點都好，在電視亮一亮相，歌酬又高了，電視影響力真的好大」。掙到與剩到又是兩碼子的事，她說：「其實問我搵唔搵到錢呢？我係搵到錢嘅，不過我大使，鍾意好似大家姐咁約埋一班朋友請食飯，而且做生意都是輸的，搞果汁店、茶餐廳，投資的士高、卡拉OK都失敗，我是個可以做生意，但不識管理的人，好重情義，識就簽單請客，點會做得好盤生意賺錢呀。」

臭脾氣冇女人味 預孤獨終老

感情方面和做生意一樣都是輸家，黑妹認為女人太硬淨，對感情不是好事，第一段婚姻沒正式結婚，反叛下17歲生女，女兒出世沒多久便分開，這段感情只維持了兩年多。她說：「當時心想點養大個女呢？好彩有媽媽幫手，其實咁多年高高低低，這段時間是最辛苦，選擇咁細個生小朋友，母親當然很激氣，其實她不鍾意我唱歌，唱了兩年我仲大肚，媽咪真的好嬲是事實，最慘是我要出去搵食，畀個女佢湊，她真的好惜我。」

第二段婚姻正式註冊，嫁去加拿大，黑妹說：「見到冰天雪地，即刻想走返嚟，當時30歲未夠，雖然第二任丈夫對我和女兒都好好，但我一早出來唱歌沒有讀書，唔識講又唔識駕車，日日不是響間屋度，就響酒樓度，覺得這個不是我的生活，所以就回港，來回多幾次，最後都行不通，不如離婚。」她表示之後10幾年也沒有男人令她心動想再婚，即使有男朋友，但對方不敢和她結婚，「我呢啲咁臭脾氣，冇啲女人味，又冇女人溫柔，我問過相士還有沒有姻緣，對方叫我死咗條心，呢世都冇，咁冇就冇囉！」黑妹笑稱現在別人問有沒有男友，會答兩個孫仔就是她的男朋友。

轉戰演員難忍笑 連累對手

黑妹現在以歌唱為主，間中演戲，她稱現在拍戲望着鏡頭依然會緊張，「叫我揸住支咪唱歌揮灑自如，做演員就差少少，有進步空間，始終演戲忍不到笑，記得和盧海鵬演舞台劇《審死官》，我演犯婦人，一跪低即刻笑到急尿，弄得盧海鵬也忍不住在舞台上問：『黑妹，你笑完未呀？』有機會希望再演多次」。黑妹表示當歌手差不多50年，現階段最想做就是走到街頭busking，「以前媽媽在中環大笪地一手拖住我，再孭住細佬，揸住個秦琴唱歌賣白欖搵食，就如現在的街頭busking，這是我小時候的回憶，好想試下」。

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