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娛樂

《驅魔人：信仰者》開畫收2720萬遜預期

【明報專訊】今年8月逝世的《密探霹靂火》導演威廉佛烈金（William Friedkin），50年前炮製經典恐怖片《驅魔人》（The Exorcist），叫好叫座，當年大收4.5億美元，環球影業被指斥資4億美元買下版權重拍三部曲，首集《驅魔人：信仰者》（The Exorcist: Believer）在原裝上映50周年後於上周五（6日）開畫，由《了結月光光》大衛哥頓格連（David Gordon Green）執導，《神探白朗：抽絲剝繭》里斯利奧當（Leslie Odom Jr.）、《蝴蝶夢》安杜迪（Ann Dowd）等主演，在美國首周末收2720萬美元（約2.1億港元），雖然登上冠軍寶座，但成績遜於預期。美媒最初預計《驅》片首周末可進帳3000萬至3500萬美元，其後下調至2800萬美元。不過亦有報道指《驅魔人：信仰者》成本約3000萬美元，要收支平衡應無難度，料續集可順利於2025年上映。

《堅如磐石》本月20日港上映

內地票房方面，張藝謀執導的《堅如磐石》蟬聯票房冠軍，上映12日累收10.18億人民幣（下同），韓庚與鄭愷主演《前任4：英年早婚》及邱禮濤執導《莫斯科行動》分佔亞季。根據內地貓眼專業版數據，截至10月7日，國慶檔總票房27.34億元，較去年同期增長83%，若與疫前2019年比較，則仍下跌39%。有分析指今年國慶檔電影較弱，《堅如磐石》完成已久，2019年已拍竣，前年6月張藝謀曾率劇組現身上海國際電影節開幕禮，不知何故一再延期。集犯罪、懸疑、警匪元素的《堅》片，將於本月20日在港上映。

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