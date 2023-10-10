《驅魔人：信仰者》開畫收2720萬遜預期

【明報專訊】今年8月逝世的《密探霹靂火》導演威廉佛烈金（William Friedkin），50年前炮製經典恐怖片《驅魔人》（The Exorcist），叫好叫座，當年大收4.5億美元，環球影業被指斥資4億美元買下版權重拍三部曲，首集《驅魔人：信仰者》（The Exorcist: Believer）在原裝上映50周年後於上周五（6日）開畫，由《了結月光光》大衛哥頓格連（David Gordon Green）執導，《神探白朗：抽絲剝繭》里斯利奧當（Leslie Odom Jr.）、《蝴蝶夢》安杜迪（Ann Dowd）等主演，在美國首周末收2720萬美元（約2.1億港元），雖然登上冠軍寶座，但成績遜於預期。美媒最初預計《驅》片首周末可進帳3000萬至3500萬美元，其後下調至2800萬美元。不過亦有報道指《驅魔人：信仰者》成本約3000萬美元，要收支平衡應無難度，料續集可順利於2025年上映。