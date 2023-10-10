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娛樂

奉俊昊讚《Mickey 17》羅拔柏迪臣「偉大演員」

【明報專訊】第28屆釜山國際電影節正進行得如火如荼，憑《上流寄生族》榮膺韓國史上首名奧斯卡最佳導演的奉俊昊，雖然身在倫敦，為執導荷李活新片《Mickey 17》展開後期工作，前日仍透過視像方式，在釜山開設「大師班」，隔空跟影迷交流。奉俊昊表示新片已拍竣，被問到對主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的印象？他讚不絕口，「羅拔是個偉大演員，對電影充滿熱情，而且相當聰明」。

《Mickey 17》改編自美國作家Edward Ashton今年推出的科幻小說《Mickey 7》，講述在殖民星球上，複製人專門負責執行危險任務，每次犧牲後便保留記憶，然後移植到下一個複製人身上。羅拔柏迪臣飾演「米奇7號」正是其中之一，他在任務失敗後遭遺棄，卻被人類救活並返回基地，發現「米奇8號」已經取代他。

另一方面，法國導演洛比桑（Luc Besson）繼參展威尼斯後，日前再到釜山宣傳新片《Dogman》，他在記者會表示，今日的韓國影壇，正在重演法國昔日在電影界的角色，而且實力正逐年增強，他對年輕一輩的韓國電影人尤其感興趣，「韓片無所畏懼，這是它的最大優勢」，有關說法跟周潤發日前在釜山記者會的言論如出一轍，果然英雄所見略同。

相關字詞﹕釜山國際電影節 羅拔柏迪臣 奉俊昊

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